A Lama arriva mister Guazzolini. Padule: in panchina c’è Pierotti

Trattative a raffica nel campionato di Promozione. A Lama il nuovo allenatore è l’ex Pietralunghese Tommaso Guazzolini che prende il posto di Riccardo Caporali, con l’obiettivo di provare subito la risalita in Eccellenza. Padule scatenato. Il club del presidente Igor Barbetti ha infatti definito lo staff tecnico con l’arrivo in panchina di Emiliano Pierotti e del vice Fabrizio Pedini, protagonisti della salvezza senza playout del Selci Nardi. Tre arrivi anche sul fronte mercato, sempre dal Selci Nardi. Fra i pali ecco Gregorio Rossi (00), in mediana Mohamed Moustaoui (05) e in attacco ufficiale l’ingaggio del bomber Federico Benedetti (01), autentico regalo del presidente Barbetti al tecnico Pierotti. Fa sul serio anche la Marra che ha ufficializzato l’arrivo, dalla Pievese, del centrocampista Michele Montagnoli (86). Altre 4 conferme in casa Nuova Alba. Il presidente Matteo Granocchia e il ds Maurizio Ceceroni hanno infatti ufficializzato che vestiranno la maglia biancoverde anche nella prossima stagione l’attaccante Riccardo Catani (90), il centrocampista Davide Sisani (91), il difensore Glauco Scappini (90) e il jolly Alessandro Baiocco (03). Primo ingaggio per il Casa del Diavolo. Il ds Andrea Carosi ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Lorenzo Verzini (95). Per lui si tratta di un ritorno.

Dopo la promozione da record in casa Torgiano, il ds Luca Balducci è al lavoro. Il tecnico Simone Rubeca potrà contare anche nella prossima stagione su Montagna fra i pali, Sdringola, Rosati e Taddei in difesa, Chiucchiù, Licastro e Konan in mediana, Bagnetti e Genovese in attacco. Lasciano invece il club gialloblù Ercolanoni, Olivera e Crispolti. Ritorno in piena regola in casa Petrignano. Il ds Rino Cerasa ufficializza infatti l’arrivo dal Palazzo del centrocampista Davide Famiani (98).