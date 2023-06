A Corciano un nuovo Oasi Spesa amica dell’ambiente

"L’Umbria è una delle cinque regioni in cui da sempre operiamo, e qui, come nelle altre, vogliamo rafforzare la nostra presenza. Il nuovo Superstore farà parte di un complesso più ampio realizzato da una società del nostro gruppo attraverso la riqualificazione di un’area industriale dismessa. Rivitalizzare un immobile rimasto chiuso per tanti anni, trovando ad esso una nuova destinazione, è per noi motivo di orgoglio. Anche con questo nuovo punto vendita confermiamo la nostra volontà di rispettare tutti i parametri ambientali, economici e sociali; la sostenibilità è al primo posto di tutte le nostre scelte strategiche". Lo ha detto Luciano Gabrielli, presidente della Magazzini Gabrielli, in occasione dell’inaugurazione del Superstore Oasi a Corciano. La struttura si va ad aggiungere agli altri due di Perugia, aperti nel 2016 e nel 2019. Con i punti vendita ad insegna Tigre e Tigre Amico arriva a 17 il totale dei punti vendita della Magazzini Gabrielli presenti in Umbria.

Filosofia sostenibie: il gruppo non trascura l’ambiente. L’efficientamento energetico, infatti, viene garantito dal Building Management System” (Bms) che permetterà la gestione intelligente di refrigerazione, illuminazione interna, climatizzazione, impianto fotovoltaico e colonnine elettriche. La gestione dell’impianto d’illuminazione con un sistema senza fili, con tecnologia Bluetooth su rete mesh, renderà possibile il controllo dinamico dell’illuminazione di tipo intelligente e adattivo, favorendo oltre al risparmio energetico una esperienza piacevole e rilassante per la clientela e per i collaboratori interni. Un punto vendita, dunque, all’avanguardia, accogliente, attrattivo, completo nell’offerta di merci e di servizi: da un lato, viene garantita la convenienza con prezzi bassi sempre e la presenza di multipack ulteriormentescontati, dall’altro, in ottica di servizio alla clientela, è prevista la presenza di tutti i banchi serviti, oltre al corner sushi ed alla parafarmacia.

Occupazione: l’Oasi sorge in via Filippo Turati su una superficie totale di Mq. 3.880, di cui 2.500 adibiti a vendita e impiega 44 collaboratori, tutti della provincia di Perugia. "Questo – aggiunge l’ad di Magazzini Gabrielli SpA, Luca Silvestrelli – è il nostro modo di operare . Vogliamo crescere insieme al territorio e collaborare con le istituzioni e con le associazioni".