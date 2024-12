“A Christmas Carol“ una favola senza età sul palco del Brecht

“Uno spettacolo di famiglia“, la stagione per ragazzi curata da Fontemaggiore prosegue con “A Christmas Carol“ (nella foto), in scena stasera alle 21 e domani alle 17 al Brecht di San Sisto: lo spettacolo prende spunto dal celebre racconto di Dickens, in cui il protagonista Scrooge, vecchio avaro che detesta gli esseri umani e l’ipocrisia del Natale, viene visitato da alcuni spiriti che, mostrandogli passato presente e futuro, lo convincono a cambiare la propria esistenza. La drammaturgia, pur fedele alla struttura del racconto, si incentra di più sul rapporto tra gli spiriti che decidono di “redimere” Scrooge, e su una visione a tratti un po’ più oscura, ma anche esilarante, del rapporto tra il mondo dell’aldilà ed il protagonista. Anche se recitato in inglese, “A Christmas Carol“ , grazie all’azione scenica e alla trama nota, è fruibile da un pubblico di tutte le età e avvicina i ragazzi alla lingua inglese in modo coinvolgente e originale. Protagonisti Carlo Amedeo Capitanelli, Enrico De Meo, Oliver Page, Valentina Renzulli, Silvia Zora, con adattamento testo di Oliver Page e regia di Beatrice Ripoli