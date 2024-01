A 85 anni contromano sulla E45. Via la patente, rischia una super-multa

Ci sarebbe stato un 85enne al volante dell’auto che ha imboccato contromano la E45 e che, nei pressi dello svincolo di San Gemini Sud, il 5 gennaio ha provocato due incidenti, senza fermarsi. L’anziano è stato rintracciato dagli agenti del distaccamento di Todi della polizia stradale, individuato in seguito agli accertamenti. Decisivi, secondo quanto è stato possibile apprendere, sono stati tanto le registrazioni del sistema di videosorveglianza presenti lungo il percorso, quanto le testimonianze degli automobilisti che si trovavano a circolare nel tratto della “quattro corsie“ al momento dei fatti. In questo modo, gli agenti sono risaliti al mezzo coinvolto, e successivamente, da questo, al suo conducente.

Da quanto emerso dai controlli effettuati dalla Stradale, è risultato che il veicolo protagonista della vicenda ha imboccato la “quattro corsie“ contromano all’altezza della zona industriale di Terni, per poi proseguire sulla E45 sino allo svincolo di San Gemini Sud, dove è riuscito a prendere la viabilità ordinaria solo dopo aver provocato il duplice incidente. Due sono stati i veicoli che per evitare l’auto contromano sono stati protagonisti di altrettanti incidenti con gravi danni ai mezzi e lesioni agli occupanti. L’intervento immediato della pattuglia del distaccamento della polizia stradale di Todi, in collaborazione con i colleghi di Terni, sul momento aveva scongiurato il verificarsi di altre collisioni con il traffico di mezzi leggeri e pesanti che si trovavano a transitare in quei concitati momenti.

La messa in sicurezza del tratto di strada aveva permesso un veloce intervento di personale del 118, dei mezzi dei vigili del fuoco e dei carro attrezzi. Gli agenti della Polstrada hanno proceduto al ritiro della patente, ai fini della revoca, all’85enne, applicando, contestualmente il fermo del veicolo per 3 mesi. L’anziano rischia, inoltre, una sanzione che va da 2.050 euro fino a un massimo di 8.180 euro. Dopo dieci giorni, si sarebbe così risolto il mistero del “pirata della strada“ che, considerando il tratto piuttosto lungo percorso, ha provocato dei danni tutto sommato relativi e, soprattutto, conseguenze fisiche limitate per le persone rimaste coinvolte negli incidenti.

elleffe