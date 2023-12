A 18 anni passeggia “armato“ in centro

A diciotto anni appena compiuti a passeggio per il centro storico di Terni con un coltello nella tasca del giaccone. Lo hanno individuato i militari della Guardia di finanza nel corso di controlli, coordinati dalla questura, che hanno interessato i luoghi di maggiore frequentazione serale e notturna. Il giovane è stato intercettato la notte della Vigilia di Natale nel corso di servizi di ordine e sicurezza pubblica, finalizzati, in particolare durante questi periodi di feste, a vigilare sulla movida cittadina. Coordinata dalla polizia, l’attività ha visto la partecipazione di equipaggi di carabinieri, guardia di finanza e polizia locale che hanno pattugliato la città, focalizzandosi sulle aree del centro storico e di aggregazione giovanile. Durante uno di questi controlli, come detto, gli uomini della Finanza hanno fermato un giovane che, secondo quanto riferito dalla questura, da subito ha mostrato un eccessivo nervosismo e durante la procedura di identificazione ha consegnato spontaneamente un coltello a serramanico, con una lama lunga 10 centimetri. Coltello che teneva in una tasca del giubbotto. Il giovane – abruzzese, diciotto anni compiuti da poco – è stato denunciato per porto abusivo di armi ovvero strumenti da punta o da taglio atti ad offendere. In totale, sono state identificate 40 persone, controllate 8 autovetture e sono state elevate 3 multe per violazioni al Codice della strada.