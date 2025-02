“70’s Rock Celebration” all’Auditorium di Foligno

Un viaggio di musica e parole con una super band composta da 15 musicisti accomunati dalla passione per il rock classic e la narrazione dell’attore Stefano de Majo, in un percorso tra note, video, proiezioni e racconti che rievoca i momenti più rilevanti della creatività musicale degli anni Settanta e Ottanta, quando il rock è diventato mito e leggenda. Tutto questo è l’evento “70’s Rock Celebration”, in scena domani alle 21 all’Auditorium San Domenico per il cartellone di eventi “Foligno On Stage”, ideato e organizzato da Athanor Eventi con biglietti in prevendita nei circuiti Ticket Italia e Ticket One.

L’idea di raccontare un periodo storico musicale ancora amatissimo da tutti gli appassionati è Paolo Scappiti, bassista della band e coordinatore musicale del progetto. "Abbiamo pensato – dice – di creare un evento musicale teatrale e non il classico tributo da cover band, per raccontare in maniera originale e nuova quella straordinaria epopea della musica che sono stati gli anni ‘70".