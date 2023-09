"53enne di Giove perseguita l'ex moglie: divieto di avvicinamento"

Perseguitava e minacciava l’ex moglie e il suo nuovo compagno. Per questo i carabinieri della Stazione di Giove hanno dato esecuzione, nei confronti di un 53enne del posto, alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex e dal suo nuovo fidanzato e dell’applicazione del braccialetto elettronico. Già nell’estate del 2022 l’uomo era stato ammonito dal Questore per comportamenti minacciosi adottati nei confronti dell’ex moglie, segnalati ai Carabinieri di Giove. Al momento della notifica del provvedimento i militari, a scopo cautelativo, avevano provveduto anche al ritiro immediato delle armi detenute regolarmente dall’uomo che, tuttavia, dall’inizio del mese di settembre di quest’anno, venuto a conoscenza della nuova relazione sentimentale della sua ex, ha iniziato a perseguitare lei e il suo attuale compagno. In seguito alla denuncia sporta dalla vittima, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’applicazione del braccialetto elettronico al fine di garantire il rispetto delle restrizioni imposte dal provvedimento cautelare.