“50 & Più. Perugia in arte“ Danza, pittura e teatro "Portiamo idee in centro"

I commercianti portano le arti sull’acropoli. Poesia, danza, teatro, pittura, fotografia, da sabato al 29 sbarcano al Centro servizi Alessi, per la III edizione del Concorso di pittura “50&Più Perugia... in Arte“. "Il percorso della manifestazione – spiegano gli organizzatori Giancarlo Acciaio e Marco Caccinelli - ha ripreso il suo cammino, dopo 3 anni di stop forzato a causa del covid con la partecipazione di 50 artisti super selezionati. L’edizione 2023 apre anche alle giovani generazioni ed ha un obiettivo preciso: coinvolgere la città a 360 gradi, creare flussi e idee". Sul concetto del “movimento“ insistono anche Sergio Mercuri e Paolo Mariotti del Consorzio Perugia In centro: "Perugia ha bisogno di queste iniziative che portano gente e vivacità. Altrimenti le attività commerciali muoiono".

Il programma: durante l’evento della mostra-concorso, dalle 16 alle 19, si esibiranno una mezzo soprano per continuare con la pittura a spatola, gli origami, la video- poesia, il teatro e il tango argentino, la fotografia, con il memorial dedicato a Mimmo Rossi, il fotografo di Umbria Jazz, per finire con il sassofono di un giovane musicista di Gubbio. L’assessore Luca Merli: " Quando si lavora in modalità orchestra, ossia condividendo percorsi e obiettivi in armonia, il successo è assicurato".

Silvia Angelici