Frantoi aperti in Umbria, la grande festa dell'olio nuovo

Perugia, 14 ottobre 2024 - Torna sotto i riflettori l’Umbria rurale con la XXVII edizione di Frantoi Aperti, evento simbolo dell’oleoturismo in Italia, che dal 19 ottobre al 17 novembre 2024, per 5 fine settimana, proporrà un fitto calendario di iniziative per festeggiare l’arrivo del nuovo olio extravergine d’oliva nel periodo della raccolta e frangitura delle olive, e proposte esperienziali di avvicinamento al mondo dell’olio direttamente in frantoio e con itinerari alla scoperta del ricco patrimonio ambientale e storico-artistico della Regione.

Momento di apertura della manifestazione, in programma per sabato 19 ottobre, sarà la "La grande pedalata lungo la fascia olivata dei colli Assisi-Spoleto”, iniziativa di oleoturismo organizzata in collaborazione con Fiab Foligno e YouMobility - marketplace della mobilità sostenibile. Un itinerario in e-bike con partenza da Spoleto, che lungo i percorsi ciclabili immersi nello spettacolare “paesaggio culturale vivente” modellato dalla coltivazione dell’olivo, porterà a visitare la Basilica di San Salvatore in Spoleto e a Campello sul Clitunno il Tempietto del Clitunno.