Alla guida con patente sospesa e con una dose di cocaina: denunciato

Perugia, 27 gennaio 2025 - Era alla guida in possesso di una dose di cocaina e con patente sospesa: un uomo è stato fermato dai Carabinieri nei pressi di un centro commerciale molto frequentato, dove l’obiettivo principale è stato prevenire episodi di microcriminalità, soprattutto ad opera di gruppi di minorenni.

E' successo nella frazione di Castel del Piano, popolata periferia nelle immediate vicinanze da Perugia. "L’operazione - spiega l'Arma - si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alla criminalità e di tutela della sicurezza stradale, portata avanti con il massimo impegno dalle forze dell’ordine. I Carabinieri della Compagnia di Perugia, in costante presidio sul territorio, si pongono l’obiettivo di garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini, sia sul fronte della legalità stradale sia su quello della prevenzione dei reati".

I controlli proseguono anche in questi giorni in altre zone sensibili del comune di Perugia.