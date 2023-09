A Montefalco Fabio Concato canta tra i filari di vite

Montefalco, 10 settembre 2023 - Fabio Concato oggi pomeriggio si è esibito per 'Suoni Controvento', tra i vigneti dell'azienda Arnaldo Caprai. E' la prima volta che il noto cantautore (autore di brani popolarissimi come 'Fiore di maggio', 'Domenica Bestiale', 'E ti ricordo ancora', 'Rosalina', solo per fare qualche esempio tra i tanti di una carriera straordinaria) tiene un concerto tra i filari, davanti a un pubblico entusiasta.

Fabio Concato con Marco Caprai

Tra gli ospiti di questo inusuale show in Umbria anche il presidente della Commissione Agricoltura Mirco Carloni, l'onorevole Riccardo Augusto Marchetti, gli assessori regionali umbri Enrico Melasecche e Michele Fioroni, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. Ospite anche Marco Tamberi, padre del campione di salto in alto Gianmarco.