Volley serie C, la Pallavolo Grosseto perde l'imbattibilità casalinga

Un momento dell'incontro

Grosseto, 16 marzo 2023 - Donoratico riesce a sfatare la "regola del palazzetto". La formazione femminile di serie C della Pallavolo Grosseto, targata Giorgio Peri, ha perso in casa 3-0 (25-18, 27-25, 25-21) contro il Donoratico Volley, terza forza del girone. E’ stata una partita tiratissima quella giocata dalle ragazze allenate da Stefano Spina che molto bene hanno fatto contro la terza forza del torneo. Nonostante le molte battute regalate allo score avversario, conseguenza di un maggior rischio inevitabile dovuto alla forzatura del servizio, in quanto battute innocue portavano comunque il punto alle avversarie, il Donoratico Volley ha spesso condotto il gioco e onorato alla grande la partita. "Purtroppo l'influenza che ha tenuto lontana dalla palestra Aurora Biondi, nostro palleggiatore, si è fatta sentire nel feeling con i centrali che solitamente fanno la differenza per le loro capacità e la loro esperienza – ha detto coach Stefano Spina -. Comunque abbiamo fatto una buona partita contro una formazione molto forte. Anche il primo set quando eravamo sotto di 19-11 siamo tornati sotto, perdendo solo sul finale. Nel secondo siamo sempre stati avanti, poi dal 22 in poi decisioni arbitrali molto dubbie, ma purtroppo fa parte del gioco, hanno spostato nettamente gli equilibri. L'arbitro però è quello che decide e questa volta ci è andata male”.



Comunque in chiave salvezza tutto rimane come prima.