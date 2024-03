Arezzo, 15 marzo 2024 – 200 piloti in rappresentanza di 15 nazioni, suddivisi in 12 categorie, 3 giorni di pura emozione che danno il via al Campionato Europeo di Enduro. Sono questi i numeri del weekend di grande sport in programma il 23 e 24 marzo.

“Non è così frequente vedere la sfilata delle 15 delegazioni nazionali partecipanti. L’appuntamento è per venerdì 22 marzo ore 17.30 lungo Corso Italia con arrivo in piazza del Municipio. Uno spettacolo per certi versi suggestivo per tutta la cittadinanza” afferma Luca Fabianelli, consigliere comunale, che aggiunge “il bello di questi eventi organizzati a Castiglion Fiorentino è quello di vedere il coinvolgimento di tutta la comunità, dalle aziende che supportano e sponsorizzano l’evento fino alle associazioni di volontariato; una fra tutte la Vab che mette a disposizione un gran numero di volontari nella due giorni di gara per l’assistenza lungo il percorso”.

Castiglion Fiorentino ospiterà la prova italiana del Campionato Europeo di Enduro, tappa inaugurale di una serie di prove successive che termineranno il 2-3 novembre a Woltersdorf in Germania.

“Sarà una gara bella e tosta come poi, per altro, succede sempre a Castiglion Fiorentino. Ad una settimana dall’evento sono già arrivati alcuni piloti che iniziano così a prendere ‘confidenza’ con il percorso. Ci scusiamo con i castiglionesi per l’eventuale disagio ma questo evento rappresenta, insieme ad altri, anche un sostegno alla nostra economia” spiega Massimo Segantini, presidente del Motoclub Castiglion Fiorentino “Fabrizio Meoni”.

Il programma prevede, come detto, il venerdì pomeriggio la sfilata delle 15 delegazioni partecipanti anche se poi, proprio a ridosso del centro storico, il paddok di piazzale Garibaldi verrà aperto già da giovedì 21 marzo alle ore 7 per l’accoglienza e l’ospitalità mezzi assistenza. Venerdì 22 marzo, la prima riunione di giuria è prevista per le ore 9, stessa ora per l’apertura dell’area Training fino alle ore 13:00; Verifiche amministrative: dalle ore 10:00 alle ore 16:00 e Verifiche Tecniche: dalle ore 11:00 alle ore 17:00. I giorni di sabato 23 e domenica 24 sono dedicati alle gare. I piloti affronteranno tre giri di circa 50 km con tre prove speciali: l’Extreme Test in località La Foce, l’Enduro Test a Ristonchia e il Cross Test in zona Todiolo-Noceta.

“Come sempre Castiglion Fiorentino è pronta ad accogliere questo Campionato Europeo di Enduro. L’occasione mi è favorevole per ringraziare il Motoclub e il suo presidente per il notevole attivismo portato avanti in tutti questi anni che per noi si traduce anche, immancabilmente, con qualche disagio ma soprattutto con un’importante ricaduta a favorevole del comparto turistico-ricettivo. Le strutture, infatti, registrano il tutto esaurito” conclude il sindaco Mario Agnelli.