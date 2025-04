Arezzo, 8 aprile 2025 – Under 17 Sassuolo-Acf Arezzo 2-3

L’ACF Arezzo inaugura nel migliore dei modi il girone di ritorno della fase nazionale, conquistando tre punti preziosi contro il Sassuolo e rafforzando il terzo posto in classifica.

Le cittine di mister Spataro partono subito forte e, dopo appena due minuti, passano in vantaggio grazie a Benedetti che finalizza al meglio un corner battuto da Placidi. La reazione delle padrone di casa non si fa attendere, ma Cardarelli blinda la porta con un intervento decisivo.

Al 25’ le amaranto trovano il raddoppio con un pallonetto morbido di Scaringi. Il Sassuolo prova a rientrare in partita e sfiora il gol, colpendo il palo. Poco dopo, l’Arezzo cala il tris: Bolognesi, a tu per tu con Nardella, non sbaglia e insacca con un preciso tiro nell’angolo basso a sinistra. Prima dell’intervallo, però, il Sassuolo accorcia le distanze con una rete di Nizzoli, chiudendo così il primo tempo sul 3-1 per l’Arezzo.

Nella seconda frazione di gioco, le padrone di casa alzano il ritmo e mettono sotto pressione le amaranto. Cardarelli si rende ancora protagonista con una grande parata, ma deve arrendersi al tiro ravvicinato di Fiorani che vale il 2-3. Nel finale, entrambe le squadre creano qualche occasione, ma il risultato non cambia.

Al triplice fischio, l’ACF Arezzo esce vittorioso e sale a quota 16 punti in classifica.

Sassuolo: Nardella, Venturi, Abruzzese, Fiorani, Caniato, Viani, De Franceschi, Degola, Chiessi, Nizzoli, Vianello

A disposizione: Villa, Bassi, Domenichini, Bussei, Lusetti, Caprari, Palamà, Useini, Poli

ACF Arezzo: Cardarelli, Bolognesi, Viviani, Arena, Benedetti, Franchetti, Scaringi, Placidi, Rosso, Meniconi, Biani

A disposizione: Spada, Malerba, Caruso, Marra, Castellani, Minerale, Chiorri, Biancalana, Borgogni

All. Michele Spataro

UNDER 15: ACF AREZZO – PARMA 1-0

Prima vittoria casalinga nel torneo nazionale per le cittine di mister Butteri che superano di misura il Parma in una gara combattuta.

Nel primo tempo sono le amaranto a partire con decisione, andando al tiro in un paio di occasioni con Spataro. Il Parma risponde all’11’ con una conclusione, ma Panterani si fa trovare pronta e para senza problemi. L’Arezzo continua a spingere, ma senza riuscire a concretizzare.

La seconda frazione segue lo stesso copione: entrambe le squadre si rendono pericolose, ma il risultato resta fermo sullo 0-0.

È nel terzo tempo che la partita si sblocca. In avvio, l’Arezzo conquista un calcio di rigore: dal dischetto si presenta Forcone che spiazza il portiere e insacca alla sua sinistra. Le amaranto passano in vantaggio. Le cittine di Butteri cercano subito di allungare il passo, collezionando altre occasioni da gol. Il Parma, però, non si arrende e prova a pareggiare: prima colpisce un palo, poi trova sulla sua strada una solida Peruzzi che difende con sicurezza la porta delle amaranto fino al triplice fischio.

UNDER 12: TERZO TURNO TORNEO MAGICO

Domenica, l’Under 12 è scesa in campo per il terzo turno del Torneo Magico, riuscendo a mantenere saldamente la vetta della classifica.

Le giovani amaranto si sono distinte fin da subito, vincendo tutti i giochi iniziali tranne uno, terminato in pareggio.

Nelle tre partite disputate contro Alberino, Atletico Levane Leona e Poggibonsi, le cittine hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Contro l’Alberino, l’ACF Arezzo si è imposta con un secco 2-0. Nella sfida con l’Atletico Levane Leona è arrivato un pareggio combattuto, chiuso sul 2-2. L’unico passo falso è arrivato contro il Poggibonsi che ha avuto la meglio con un 2-0.

Nonostante la sconfitta, le amaranto restano salde al primo posto in classifica, confermando l’ottimo percorso nel torneo.

UNDER 10: AQUILA MONTEVARCHI – ACF AREZZO 2-1

Le cittine più piccole non riescono a superare i coetanei maschi dell’Aquila Montevarchi, ma offrono comunque un’ottima prestazione.

Nei primi due tempi, le amaranto subiscono soltanto due reti, dimostrando solidità e determinazione. Nella terza frazione, invece, arriva la meritata risposta: è Zayra a trovare il gol dell’1-0, che vale un punto importante per le pulcine dell’ACF Arezzo.