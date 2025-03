Un mese di lezioni gratuite per scoprire il nuoto artistico

ARezzo, 1 marzo 2025 – Un mese per scoprire il nuoto artistico e ricercare nuove sincronette. Il Palazzetto del Nuoto di Arezzo ospiterà un ciclo di sei lezioni gratuite che, rivolte a una fascia d’età tra i sei e i quattordici anni, saranno sviluppate da mercoledì 5 marzo a mercoledì 9 aprile e permetteranno di conoscere una disciplina acquatica che combina nuoto, ginnastica e danza, arrivando a creare esercizi coreografici a tempo di musica. L’iniziativa è promossa dalla Sport Service insieme alla Chimera Nuoto e nasce per la volontà di promuovere e sviluppare sul territorio aretino il movimento del nuoto artistico, precedentemente chiamato nuoto sincronizzato, con un invito a bambine e ragazze a provare questo sport.

Il corso, in programma ogni mercoledì tra le 16.30 e le 17.30, sarà tenuto da un collaudato staff tecnico che, coordinato da Karina Taveras (in passato atleta della nazionale della Repubblica Dominicana di nuoto sincronizzato), farà affidamento anche sulle esperienze di Luca Cicogni e Barbara Bisaccioni con il contributo di Angelica Anania per la preparazione atletica e di Marco Magara per l’organizzazione degli allenamenti. Le sei lezioni permetteranno di vivere un’esperienza dove, oltre a valutare il livello natatorio individuale per l’inserimento nei diversi gruppi sportivi, sarà possibile mettersi alla prova nella realizzazione dei primi esercizi coreografici con figure, posizioni ed esercizi da svolgere individualmente o collettivamente. Questa disciplina stimola e allena le diverse parti del corpo per sviluppare tecnica, eleganza, grazia e ritmo, arrivando così a dar vita a spettacolari coreografie da presentare poi nelle diverse manifestazioni sportive: la Chimera Nuoto, infatti, fa già affidamento su un gruppo di venti atlete che stanno ben figurando in meeting e gare regionali con medaglie e positivi piazzamenti. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a [email protected] o recarsi alla segreteria del Palazzetto del Nuoto.