Arezzo, 25 settembre 2025 – Tutto pronto per la terza edizione de “Lo Spino – Leggende in Salita”, con il campione Giorgio Francia e con Franco Cinelli, Denny Zardo e David Baldi, vincitori in passato della cronoscalata

Una novantina le vetture presenti, con l'omaggio della collezione Fantini ai 50 anni della Fiat 131 Abarth e la prima volta in Italia con la partecipazione dei ragazzi tetraplegici a eventi di questo genere