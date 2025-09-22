Raffaele Ciurnelli è campione d'Europa: trionfo storico per il Tennis Giotto

Arezzo, 22 settembre 2025 – Raffaele Ciurnelli del Tennis Giotto trionfa ai Campionati Europei Under18. Il giovane tennista, nato nel 2008, ha indossato l'azzurro della nazionale italiana nella prestigiosa manifestazione internazionale andata in scena nell'austriaca Oberpullendorf dove è riuscito nell'impresa di conquistare il successo nel doppio in coppia con Matteo Gribaldo del Tc Pistoia, raggiungendo così l'impresa di laurearsi campione continentale. Questo risultato configura un traguardo di portata storica per il tennis tricolore e per il Tennis Giotto che, per la prima volta, mette in bacheca un titolo europeo, vedendo Ciurnelli consacrarsi ulteriormente tra le grandi promesse del panorama mondiale.

I primi tre turni del tabellone di doppio hanno visto la coppia italiana, testa di serie n.8, vivere un cammino impeccabile senza perdere nemmeno un set e guadagnare l'accesso alla semifinale dove ha trovato lo scoglio più impegnativo contro i francesi Pierre Antoine Faut e Micheal Kaouk con cui ha dato vita a un incontro particolarmente equilibrato e combattuto punto dopo punto. Ciurnelli e Gribaldo hanno perso il primo set per 5-7 e sono stati poi protagonisti di un'entusiasmante rimonta avviata con un 7-6 al secondo set e terminata con un 10-4 al terzo set che ha aperto le porte per la finalissima con gli spagnoli Xavi Palomar e Sergio Planella Hernandez. I portacolori della nazionale azzurra, guidati dal tecnico federale Federico Malanca, hanno dimostrato spirito di collaborazione, solidità mentale e qualità tecnica, con le vittorie per 7-5 e 6-1 che sono valse il titolo di campioni d'Europa. Le soddisfazioni per Ciurnelli ai Campionati Europei Under18, torneo inserito nell'ITF World Tennis Tour come evento J300, sono arrivate anche dal tabellone individuale in cui ha ben figurato con una serie di affermazioni su coetanei del resto del continente e con l'approdo fino agli ottavi dove si è arreso solo di fronte allo sloveno Ziga Sesko.