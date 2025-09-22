Arezzo, 22 settembre 2025 – Soluzione originale per il percorso della Casentino Bike

Toccherà alla Casentino Bike mettere il sigillo all'edizione 2025 della Coppa Toscana Mtb., La classica del 5 ottobre a Bibbiena (AR), giunta alla sua 32esima edizione, concluderà anche il lungo cammino dell'Appennino Superbike, la sfida nazionale che sta fungendo da filo conduttore di tutta la stagione delle ruote grasse. Due appartenenze di spessore per la prova aretina, una delle più amate del calendario italiano della mountain bike che però è inserita anche nel Rampitek e nella Challenge Foreste Casentinesi, del quale fungerà anche in questo caso da prova di chiusura.

Due i percorsi di gara, che ricalcano fedelmente le ultime edizioni della corsa con una soluzione tecnica piuttosto originale. Il tracciato lungo infatti ricalca fedelmente quello della Granfondo per tutto il suo sviluppo, per poi aggiungere un'altra fetta di tracciato fino a completare i 63 km per 2.300 metri del percorso Marathon. Il Classic è invece per l'appunto di 41 km per 1.400 metri di dislivello. Partenza per entrambi i tracciati all'interno del centro storico di Bibbiena, con lo start fissato per le ore 9:30.