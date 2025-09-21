Arezzo, 21 settembre 2025 – Contro Costone si è chiuso il precampionato della Scuola Basket Arezzo Gli amaranto privi di Cazzanti hanno combattuto per tre quarti contro i senesi

Al Palasport Estra è andata in scena l'ultima amichevole precampionato per la Scuola Basket Arezzo di coach Fioravanti che ha affrontato il Costone Siena in una sfida classica delle ultime stagioni. La SBA ha dovuto fare i conti con l'assenza di Cazzanti a causa di un attacco influenzale oltre a Lanucci fermo per l'infortunio al ginocchio, il quintetto aretino ha comunque giocato un primo quarto alla pari con gli avversari privi di Zeneli. Alcune difficoltà nel secondo parziale per il quintetto di coach Fioravanti hanno fatto pendere la bilancia dell'incontro a favore del Costone che si aggiudica anche gli ultimi due tempini di stretta misura. Adesso da domenica spazio al campionato con la Scuola Basket Arezzo che ospiterà alle 18 al Palasport Estra il Basketball Club Lucca che dopo aver perso la finale PlayOff nella scorsa stagione ha ulteriormente rinforzato il proprio roster, in casa amaranto obiettivo migliorare la condizione atletica di alcuni elementi che a causa di piccoli infortuni non sono riusciti a rimanere al passo del resto della squadra. Questo il tabellino dell'ultima partita: Pelucchini 2, Toia 7, Pieri 14, Marcantoni D., Corradossi 16, Lemmi 6, Rapini2, Francesconi, Vagnuzzi 2. All. Fioravanti Ass. Liberto, Fracassi G., Baielli