Arezzo, 23 settembre 2025 - Acf, debutto da tre punti per la Primavera contro il Parma. Esordio stagionale anche per l'Under 10
PRIMAVERA
Debutto vincente per la Primavera amaranto che domenica 21 settembre ha inaugurato il campionato di Primavera 1 superando il Parma.
L'avvio di gara sorride alle ospiti, pericoloso in più occasioni dalle parti di Cardarelli. Con il passare dei minuti, però, l'Arezzo prende ritmo e campo, iniziando a spingersi con continuità nella metà campo avversaria.
La partita si sblocca al 43': Baccaro cambia gioco e pesca Nasoni sull'altra fascia. La numero 3 amaranto salta due avversarie, raggiunge il fondo e mette in mezzo un cross rasoterra che, deviato da una giocatrice del Parma, termina in porta per l'1-0.
Nella ripresa l'Arezzo continua a rendersi pericoloso, soprattutto da calcio piazzato: tre punizioni dal limite non finiscono però in rete. Al 67' è il Parma ad andare vicino al pareggio con Squizzato, ma Cardarelli risponde con sicurezza mantenendo il vantaggio. All'80' arriva il raddoppio che chiude la partita: Torres lancia Hervieux sulla destra, la calciatrice amaranto entra in area e sigla il definitivo 2-0.
Tre punti preziosi, dunque, per la squadra di Marco Merola che parte col piede giusto in campionato. Prossimo appuntamento: la trasferta sul campo del Cesena, domenica 28 settembre.
Marcatrici: Autogol (43'), Hervieux (80')
ACF Arezzo: Cardarelli, Baccaro, Nasoni, Sena, Carosi, Moretti, Balducci, Placidi, Tulimieri, Marra, Hervieux
A disposizione: Nembrini, Arena, Scaringi, Lelli, Dilorenzo, Torres, Tolomei, Biani, Rosso
All. Marco Merola
Parma: Gradalone, Dian, Manco, Bonacorsi, Saraniti, Ciccarelli, Iannelli, Lisi, Skrzypczak, Dal Cortivo, Sicuri
A disposizione: Scacchi, Malanca, Iavarone, Ripellino, Paletti, Milani, Crotti, Rivieri, Squizzato
All. Ilenia Nicoli
MENO DI 10
Prima uscita ufficiale anche per le Under 10, protagoniste al Campo “Bruno Nespoli”, la nostra nuova casa amaranto, dove hanno ospitato la Tuscar in un'amichevole.
Quattro le pulcine andate a segno: Caterina Pierozzi, Sole Mariottini, Clara Lo Conte ed Erika Lastra. Da segnalazione anche una rete inviolata nel corso del terzo tempo di gioco, vinto dalle amaranto per 2-0.