Arezzo, 21 settembre 2025 – Si interrompe il percorso in Coppa Italia. L'ACF Arezzo perde di misura contro il Lumezzane., La pausa di Campionato dà spazio alla Coppa Italia Femminile. L'ACF Arezzo scende in campo per la gara valevole per i sedicesimi di finale contro il Lumezzane.
ACF AREZZO – LUMEZZANE
ACF Arezzo: Di Nallo, Tuteri (Viesti 90'), Davico, Vlassopoulou, Corazzi, Tamburini, Termentini (Martino 65'), Lorieri, Perfetti (Razzolini 45'), Nasoni E. (Blasoni 45'), Fortunati
A disposizione: Verano, Viesti, Ghio, Beduschi, Tomassini, Bossi, Blasoni, Martino, Razzolini
All. Andrea Benedetti
Lumezzane: Capecchi, Stankova, Pizzolato, Ghisi, Viscardi, Pinna (Sule 64'), Landa (Merli 73'), Galbiati, Ketis (Galdini 64'), Zappa, Burbassi (Crotti 90')
A disposizione: Lonni, Barcella, Merli, Sule, Cappa, Zanisi, Muti, Crotti, Galdini
All. Nicoletta Mazza
Marcatrici: Pinna (37')
Ammoniti: Corazzi (45'), Landa (61'), Burbassi (77'), Zappa (90')
Angoli: 4-12
Recupero: 3' - 4'
PRIMO TEMPO
6' Prima occasione del match per il Lumezzane. Burbassi si invola in solitaria verso la porta amaranto. Di Nallo para mandando la palla in corner.
8' Ancora Lumezzane. Pinna riceve una palla filtrante che la manda in porta. Di Nallo para, poi il direttore di gara ferma tutto per fuorigioco.
9' L'Arezzo si fa vedere dalle parti di Lonni. Da una rimessa laterale, Fortunati passa il pallone a Vlassopoulou in area. La greca appoggia a Lorieri che va al cross. La sfera di gioco viene però bloccata tra i guantoni da Lonni.
13' Ci prova l'Arezzo. Lorieri tiene in gioco una palla che sembrava destinata a finire sul fondo. La sfera di gioco arriva a Tamburini. La numero 9 tenta il tiro ma viene bloccato dalla difesa della formazione lombarda.
16' Occasione per il Lumezzane. Dopo una respinta di Davico, la palla diventa buona per gli ospiti. Landa riceve la palla in una posizione al limite. Il direttore di gara ritiene la posizione regolare e lascia continuare il gioco. La difesa amaranto cerca di non mandare la calciatrice verso la porta. Landa tenta comunque il tiro con la palla che finisce al lato.
24' Occasione per l'Arezzo. Vlassopoulou va a battere un calcio di punizione. Chiama lo schema e la passa a Lorieri sulla destra. L'esterno cerca lo spazio per attraversare. Il pallone arriva a Perfetti che non trovando spiragli l'appoggia fuori dall'area a Corazzi. La centrocampista tenta il tiro della distanza che finisce di poco fuori.
37' Gol Lumezzane. Il Lumezzane cerca Landa in zona. La palla non è delle migliori, ma diventa buona per Pinna che a tu per tu con Di Nallo batte l'estremo difensore amaranto.
43' Occasione per il Lumezzane. Landa prende palla nella trequarti amaranto. Trova spazio per entrare in area e ad avvicinarsi alla porta di Di Nallo. Tenta il tiro, ma la palla attraversa tutta l'area e poi a seguito di una deviazione amaranto finisce in corner.
45' Ancora un altro tentativo degli ospiti con Burbassi. Di Nallo blocca tra i guantoni. Pochi secondi dopo la solita numero 22 realizza un passaggio per Landa che si invola verso la porta. Fortunati che chiude in corner.
SECONDO TEMPO
46' L'Arezzo prova subito a cercare il pareggio. Termentini dalla distanza va al tiro che però non inquadra la porta.
52' Occasione per l'Arezzo. Vlassopoulou va a battere una punizione sulla sinistra. La greca mette la palla al centro. È lunga per Razzolini, ma dietro c'è Fortunati che non riesce a sfruttare l'occasione.
53' Ancora Razzolini in area va al tiro. Stankova riesce a murare la conclusione ea mandare in angolo.
71' Occasione per il Lumezzane. Burbassi si invola in solitaria verso Di Nallo. Tuteri riesce ad entrare in scivolata sventando il pericolo. Il pallone diventa però buono per Sule che va alla conclusione. C'è una deviazione e si va dalla bandierina.
80' Altra occasione per gli ospiti. Dagli schemi di un corner, la palla arriva sulla testa di Galdini. La giocatrice prova a indirizzare verso la porta. Pallone al lato.
83' Ancora Lumezzane. Sule va alla conclusione. Di Nallo riesce a deviare ea mantenere il risultato. Le ospiti riescono a recuperare palle e si rendono pericolosamente nuovamente con la numero 10. Il portiere amaranto questa volta blocca tra i guantoni.
86' Arezzo vicino al pari. Vlassopoulou calcia un corner corto per Corazzi. La numero 8 la passa a Lorieri che mette dentro un tiro-cross che sembrava potersi infilare nel sette.
Finisce l'avventura dell'ACF Arezzo in Coppa Italia. Nonostante le tante occasioni nel secondo tempo le città amaranto non riescono a trovare la rete del pari.