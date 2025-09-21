Lucchese, vittoria contro una big e festa: Zenith Prato ko 0-1

Agliana, 21 settembre 2025 – La Lucchese sul neutro di Agliana batte di misura grazie ad un calcio di rigore trasformato da Caggianese lo Zenith Prato e conquista così la sua prima vittoria stagionale in campionato dopo il pareggio di domenica scorsa in casa contro la Real Cerretese. Mister Pirozzi deve fare a meno di Piazze in attacco, di Santeramo in difesa e di Picchi che a pochi minuti dall’inizio non scende in campo.

Arriva così spazio per Riad, dopo la bella prestazione in Coppa di mercoledì. Pronti attenti via e la Lucchese passa subito in vantaggio. Un difensore di casa atterra in area di rigore Caggianese, il direttore di gara da buona posizione indica il dischetto del rigore.

Dagli undici metri è proprio il numero undici a trasformare, realizzando così il gol dell’ex. Al 19’ occasione per il raddoppio con un Riad, che non riesce ad arrivare di testa su un cross dalla sinistra. Poco dopo è Galotti che viene anticipato al momento di calciare.

La Lucchese, nonostante il gal calcio riesce a tenere buon ritmo, ma al 36’ lo Zenith Prato ha l’occasione per pareggiare con Del Pela. Finale di primo tempo di marca pratese, con gli uomini di Settesoldi che pressano alla ricerca del pareggio che non arriva. Nella ripresa sono sempre i padroni di casa a partire meglio, ma la difesa rossonera riesce a tenere botta. Ci pensa Kouassi con un tiro da fuori area, ma la sua conclusione termina fuori. V in gol Sansaro, ma per l’assistente dell’arbitro è fuorigioco.

Nonostante qualche apprensione nel finale per la squadra di Pirozzi arriva questa bella vittoria. Dopo il successo in Coppa Italia contro il San Giuliano che ha significato il passaggio del turno agli ottavi di finale, oggi sono arrivati anche i primi tre punti in campionato, contro una compagine, lo Zenith Prato, tra le favorite di questo girone. Domenica la Lucchese tornerà a giocare al Porta Elisa contro la Pro Livorno.

Il tabellino

Zenith Prato - Lucchese 0-1

ZENITH PRATO: Brunelli, Fiaschi (4' st Castiello), Sinisgallo, Kouassi, Toccafondi, Banchelli (35' st Nannipieri), Del Pela, Parrini (15' st Mertiri), Geri (28' st Danti), Saccenti (40' st Moretti), Tempestini. (A disp.: Caroti, Innocenti, Moussad, Biagini). All. Settesoldi.

LUCCHESE: Milan, Venanzi, Mauro (44' st Bossini), Palma (15' st Palo), Pupeschi, Rotondo, Riad, C. Russo (27' st Onu), Galotti (38' st Bartolotta), Sansaro, Caggianese (47' st Maggiari). (A disp.: Rossi, Xeka, Morisi, Russo). All. Pirozzi.

Arbitro: Poggianti di Livorno. Reti: 2' pt (rig.) Caggianese.

Note: Angoli 4-5 per la Lucchese; ammoniti Pupeschi, Palo, Del Pela e Brunelli.