Toscana in festa con le azzurre del volley: Kate Antropova, Sarah Fahr e Carlotta Cambi protagoniste dell’impresa olimpica

Firenze, 11 agosto 2024 – C’è un bel pezzo di Toscana nello storico trionfo delle azzurre della pallavolo che hanno vinto l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, dominando le statunitensi in finale.

Nella squadra allenata da Julio Velasco, hanno giocato la “piombinese” d’adozione Sarah Fahr e Carlotta Cambi di Montopoli Valdarno. Va ricordato che Kate Antropova gioca a Scandicci nella Savino Del Bene.

"Oro Olimpico per l'Italia e orgoglio immenso per la Toscana grazie a Sarah Fahr! La nostra pantera di Piombino, con un muro insormontabile e una grinta da campionessa, ha portato l'Italia sul tetto del mondo. Oggi ha scritto la storia, dimostrando che con il cuore e la determinazione i sogni diventano realtà. Piombino e tutta la Toscana ti abbracciano, Sarah!". Lo ha scritto sul suo profilo X il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

"È storia! Il primo oro olimpico della storia per l'Italia del volley! Sotto la guida di Julio Velasco abbiamo giocato un torneo fantastico concluso con un tre a zero incredibile agli Stati Uniti! Per chi ama la pallavolo oggi è un giorno da segnare sul calendario! Grazie ragazze. Grazie regine d'Italia!!! Ps.: C'è tanta Toscana in questo oro! Kate Antropova, Sarah Fahr e Carlotta Cambi", ha invece commentato sul suo profilo Facecebook il presidente del Consiglio regionale toscano, Antonio Mazzeo.