Arezzo, 12 giugno 2025 – Torna la “Varchi Color Run”, colori, divertimento e musica lungo l’Arno

Torna a Montevarchi un evento tra i più attesi dell’inizio estate. Sabato 21 giugno 2025 si terrà la “Varchi Color Run”, la corsa non competitiva in un tripudio di polveri colorate dove non conta la prestazione sportiva, ma il divertimento. Il ritrovo è fissato alle ore 18.00 presso la Capannina, punto di riferimento anche per musica, cibo e intrattenimento post gara.

Il programma è stato presentato dal Sindaco Silvia Chiassai Martini e dall’Assessore allo Sport Lorenzo Allegrucci, insieme a Valerio e Giada Volpi dell’Associazione sportiva Rinascita Montevarchi e da Geremia Nannini, gestore di Fresko-La Capannina.

“E’ un’occasione di divertimento accessibile a tutti – afferma il Sindaco – dai giovani alle famiglie con bambini per un percorso da 3,5 o 7 km in cui l’obiettivo sarà stare insieme all’aperto. Ci ritroveremo a La Capannina, un luogo iconico che quest’anno finalmente riapre dopo tanti anni. E’ un impegno a cui teniamo particolarmente perché ci siamo insediati nel 2016 riacquistando l’immobile che era stato ceduto in cambio di lavori, investendo poi 120mila euro per la sua ristrutturazione. Con la nuova gestione, sabato 14 giugno, inaugureremo ufficialmente il nuovo locale, completando la riqualificazione di tutta l’area dei Giardini Margherita, con attrezzature fitness, giochi e la nuova pista ciclabile. Sarà un luogo importante per l’aggregazione dei ragazzi, ma anche per la comunità che tornerà a frequentare un posto che rappresenta la nostra storia”

“Per il secondo anno consecutivo – aggiunge l’Assessore Allegrucci - siamo soddisfatti di proporre un evento coinvolgente, in collaborazione con Rinascita Montevarchi e Avis, in cui l’elemento dominante sarà il colore. La novità importante è la parte musicale e gastronomica curata da La Capannina per un divertimento completo”

“Per tutto il percorso scelto da 3,5 o 7 km – spiega Giada Volpi- sarà possibile correre o camminare incontrando zone dedicate proprio allo spargimento del colore e tanta musica. Per le iscrizioni è possibile rivolgersi alla nostra sede sede presso lo stadio in orario pomeridiano o presso la sede Avis in centro storico, oppure scrivere una email [email protected]”

“Il nostro ruolo consiste nell’animare l’evento – conclude Geremia Nannini - Offriremo uno spazio rinnovato che ha mantenuto il nome La Capannina per un tributo alla storia di Montevarchi, unito a “fresko” che rappresenta la novità e la rinascita. Il nostro obiettivo è svolgere qui più attività, musica, dj set, cinema all’aperto, baby dance per i più piccoli, con panini, piazza, fritti e drinks”