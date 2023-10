Tiro con l'arco: Landi Bilisari convocati nella Nazionale Olimpica

Grosseto, 18 ottobre 2023 - La Nazionale Olimpica di tiro con l’arco si è radunata a Roma. E tra i convocati c'erano anche due tiratori grossetani, ovvero Vanessa Landi e Matteo Bilisari, quest’ultimo giovane arciere della Compagnia Maremmana Arcieri, che negli ultimi tre anni si è guadagnato le attenzioni dei tecnici federali. Vanessa Landi invece, che fa parte del gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare, è da anni nel giro della nazionale azzurra. Il Raduno Tecnico della Nazionale Olimpica si è tenuto presso il Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" di Roma. Al seguito dei 13 azzurri convocati c'erano il direttore tecnico Giorgio Botto, i coach Matteo Bisiani, Amedeo Tonelli e Natalia Valeeva, il preparatore atletico Jacopo Cimmarrusti e lo psicologo Manolo Cattari. Maschile: Matteo Bilisari (Compagnia Maremmana Arcieri Grosseto dalle Bande Nere), Matteo Borsani (Arcieri Del Roccolo), Massimiliano Mandia (Fiamme Azzurre), Federico Musolesi (Aeronautica Militare), Mauro Nespoli (Aeronautica Militare), Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre). Femminile: Tatiana Andreoli (Fiamme Oro), Lucilla Boari (Fiamme Oro), Roberta Di Francesco (Arcieri Abruzzesi), Vanessa Landi (Aeronautica Militare), Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre), Chiara Rebagliati (Fiamme Oro), Aiko Rolando (Fiamme Oro). In vista dei prossimi impegni olimpici, in programma nel 2024 a Parigi, i due arcieri maremmani proveranno a conquistare un pass valido per la rassegna più importante al mondo a livello sportivo.