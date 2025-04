Successo per la Granfondo del Syrah

Arezzo, 7 aprile 2025 – Al suo secondo anno di vita, la Granfondo del Syrah ha mostrato un deciso progresso nei numeri e nell’attenzione generale e non poteva essere altrimenti considerando che la prova di Tavarnelle di Cortona (AR) aveva valenza per ben 4 circuiti: Appennino Superbike, Mtb Tour Toscana, Umbria Tuscany Mtb e Prestigio. Per gli organizzatori del Team Bike Syrah avere così tanti biker ma soprattutto così tanti team di primissimo livello al via è stato un risultato superiore alle previsioni, che ha rincuorato in vista del futuro.

Due anni ma un solo vincitore. Sui 41 km per 1.520 metri del percorso principale, Stefano Valdrighi ha confermato di non avere rivali. Il biker del Bottecchia Factory Team è riuscito ad avere la meglio anche del gioco di squadra effettuato dal Rolling Bike chiudendo in 1h48’41” con 24” su Vincenzo Saitta e 32” su Emanuele Spica. Distacco sotto il minuto anche per Giuseppe Panariello (Neb18 Factory Team) a 50”, quinto il compagno di colori del vincitore Filippo Bertone a 1’36”.

Vittoria per Elena Teoni fra le donne. La portacolori dell’Mtb Race Subbiano ha chiuso in 2h30’58” precedendo di soli 17” Cristiana Lippi (Ciclissimo Bike) e di 4’50” Annna Rododendro (Elba Bike).

Nel percorso “Classic” di 27 km per 950 metri prima posizione per Giacomo Chiaverini che in 1h24’24” ha staccato di 2’09” Jesse Gonzi (Soudal Leecougan) e Matteo Pezzo (Vc Lunigiana) classificati nell’ordine. A Maria Gloria Gazzotti (Motoracing) la prova femminile in 2h05’20”, con Deborah Sanchez (EMP Cycling Team) a 55” e Nadia Bedendi (Gs Poppi BP Motion) a 1’34”.

Le prove giovanili disputate a Tavarnelle avevano valenza di Top Class regionale, questi i vincitori:

In tanti hanno supportato l’impegno della società organizzatrice, dalla Regione Toscana al Comune di Cortona, dalla Fci alla Polisportiva Val di Loreto, senza dimenticare il Consorzio Cortona Vini e le tante associazioni e sponsor presenti. Un grazie speciale anche ai tanti volontari sparsi sul percorso e impiegati nella gestione dei servizi per una gara in continua crescita.