Sono partiti i lavori all’aeroporto Galilei

"Quello che vado dicendo da due anni e mezzo a questa parte, adesso è realtà: i lavori del masterplan di Toscana Aeroporti partono da Pisa con una nuova aerostazione che darà un impulso decisivo allo sviluppo aeroportuale". Parola di Eugenio Giani. Ieri il presidente regionale ha svolto un sopralluogo nel cantiere del nuovo terminal per l’avvio dei lavori che valgono 60 milioni di euro. "Entro fine 2024 - ha spiegato Giani - il nuovo edificio di cui è appena iniziata la costruzione sarà ultimato. Poi si passerà alla ristrutturazione del vecchio terminal e dei piazzali di movimento degli aerei consentendo al ‘Galilei’ di diventare un impianto adeguato per la principale porta d’accesso della Toscana grazie ai voli intercontinentali. I lavori saranno conclusi entro il 2025 e lo scalo potrà accogliere un traffico di oltre 6,5 milioni di passeggeri l’anno". Giani dice che gli interventi per realizzare la nuova pista di Peretola partiranno tra dicembre e gennaio: "La nuova pista declinata azzererà l’attuale cono di volo che impatta su circa 40.000 abitanti, creandone uno nuovo che interesserà solo un migliaio di residenti, e garantirà maggiore sicurezza per i voli rispetto alla pista attuale".

L’ad di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi ha poi annunciato per Pisa una svolta green: "Metteremo pannelli solari sulla copertura della nuova aerostazione e abbiamo avviato una proficua interlocuzione con l’aeronautica militare per un’area di 23 ettari, di proprietà demaniale, su cui realizzare un impianto fotovoltaico capace di rendere autosufficiente l’aeroporto dal punto di vista energetico e di produrre energia da destinare all’esterno: investiremo 20 milioni di euro".

Gab. Mas.