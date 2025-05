Arezzo, 6 maggio 2025 – Acf, reti inviolate contro il Cesena per l'Under 17. L'Under 15 ritrova una vittoria segnando cinque gol alla Carrarese

UNDER 17: CESENA-ACF AREZZO 0-0

Reti inviolate tra Cesena e Arezzo nella gara valida per la 12° giornata della fase interregionale.

Nel primo tempo sono le cittine di Michele Spataro a rendersi più volte pericolose nei pressi dell'area avversaria. La prima vera occasione arriva al 28', quando Franchetti colpisce di testa, ma Casparini respinge in angolo. Sette minuti più tardi ci prova Placidi: il suo tiro si stampa sulla parte inferiore della traversa e torna in campo.

Anche nella ripresa è l'Arezzo a cercare con insistenza il gol del vantaggio. Al 63' Hervieux ha una buona occasione, ma la sua conclusione finisce fuori bersaglio. Sul capovolgimento di fronte è il Cesena a rendersi pericoloso con un tiro dalla distanza di Rocchi, ben neutralizzato da Cardarelli. Al 93', Rocchi ci riprova, ma il portiere amaranto riesce a deviare il pallone sul palo.

Nel finale, l'Arezzo ha l'occasione per vincere: al 94' Hervieux mette un bel cross in area per Scaringi che però calcia addosso al portiere, vanificando l'ultima occasione.

Cesena: Casprini, Picchiotti (93' Pin), Casadei (50' Bersani), Caldifiori, Cancellieri, Toni, Rocchi, Vecchione, Pestrin (50' Cantore), Magnani (82' Cicconi), Pedrelli

A disposizione: Silighini, Balzani, Santandrea, Pedreni

All. Possenti

ACF Arezzo: Cardarelli, Bolognesi, Viviani, Arena, Borgogni, Franchetti, Lelli (55' Rosso), Placidi, Marra (80' Biancalana), Hervieux, Biani (46' Scaringi)

A disposizione: Spada, Borgogni, Pisani, Malerba, Meniconi, Fusai, Verbeni

All. Michele Spataro

UNDER 15: ACF AREZZO – CARRARESE 5-0

Goleada per le cittine di Fabio Butteri che domenica hanno ospitato la Carrarese nella 12° giornata della fase interregionale.

Le amaranto partono forte e impiegano appena tre minuti per sbloccare il risultato con Mondola. La stessa giocatrice firma la doppietta personale al 13', trasformando un rigore concesso all'Arezzo. Al 25' le padrone di casa calano il tris grazie alla rete di Cannone.