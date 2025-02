Arezzo, 12 febbraio 2025 – Saranno in sessantanove a sfidarsi sugli sterrati del Rally Terra Valle del Tevere, gara che – sabato 15 e domenica 16 febbraio – coinvolgerà le strade della provincia di Arezzo. Scuderia Etruria SCRL, organizzatrice della quarta edizione dell’evento, è pronta ad accogliere le vetture moderne e quelle storiche, protagoniste dell’appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Rally Terra Storico.

Sansepolcro, Anghiari e Civitella in Val di Chiana: queste le location che ospiteranno il primo confronto della stagione rallistica toscana.

Ventitré, le vetture attese allo “start” del confronto storico, il Rally Storico Valle del Tevere. A regalare la prima performance, sulle prove speciali in programma, sarà il sammarinese Bruno Pelliccioni. Il driver, che avrà il numero uno sulle fiancate della sua Ford Escort di 3° Raggruppamento, è pronto ad interpretare un impegno che lo contrapporrà agli altri esponenti del Tricolore. Saranno “della partita”, infatti, anche Costantino Mura (Ford Sierra), Andrea Succi (BMW M3), il monegasco Mauro Sipsz (Lancia Delta Integrale) e Filippo Grifoni (Peugeot 205), piloti che avranno a disposizione esemplari di 4° Raggruppamento. A regalare spettacolo saranno anche le Lancia Delta di Nicolò Fedolfi e Stefano Pellegrini e la Opel Corsa di Corrado Costa. Tra le vetture interpreti del 3° Raggruppamento, le Ford Escort di Nemo Mazza e la BMW 320 di Giovanni Muccioli, contrapposte – nella categoria - ad altre otto vetture.

A contendersi il primato nel confronto moderno saranno quarantasei equipaggi. Un elenco iscritti di grandi contenuti, nel quale spicca la presenza del campione italiano su terra in carica, Alberto Battistolli, che avrà a disposizione una Toyota GR Yaris Rally2. Un confronto che si preannuncia acceso, pronto a rendere protagonisti Tommaso Ciuffi – atteso su Skoda Fabia RS – ed il giovane finlandese Benjamin Korhola, su Hyundai i20 Rally2. Disporranno di esemplari di Skoda Fabia anche Giacomo Costenaro, Emanuele Dati, Angelo Pucci Grossi, Luca Hoelbling, Fabio Farina e Jader Vagnini.

IL PROGRAMMA DI GARA

Sansepolcro pronta ad accogliere le “stelle” del panorama rallistico internazionale.

La partenza è in programma sabato 15 febbraio da Anghiari, alle 12:30. Da Galleria Magi, le vetture storiche e moderne si dirigeranno verso la prima prova speciale, la Civitella in Val di Chiana delle 13:37, tratto di 8,07 km che verrà ripetuto alle ore 15:32, dopo un riordinamento di un’ora e quindici minuti. Corso Matteotti, ad Anghiari, ambienterà il riordino notturno, con le vetture che riaccenderanno i motori alle ore 8:00, con l’ingresso nel parco assistenza di Sansepolcro. La terza prova speciale in programma si svilupperà sui 8,97 km de “La battaglia di Anghiari” (ore 9:08) ai quali faranno seguito i 5,43 km della “San Salvatore” (ore 9:37). Nella zona antistante il palasport di Anghiari, le vetture sosteranno trenta minuti per il riordino, prima di essere affidate ai tecnici dei team per il parco assistenza di trenta minuti, fase che precederà la disputa di altre due ripetizioni sulla “La battaglia di Anghiari” (ore 11:32) e “San Salvatore” (ore 12:01). Anghiari, con l’ultimo riordino e Sansepolcro, con il parco assistenza conclusivo, rimanderanno all’agonismo delle ultime due prove speciali, affrontate – sempre nell’ordine – alle ore 14:05 e 14:34. Viale Diaz, a Sansepolcro, farà da cornice all’arrivo, previsto alle ore 15:00.

L’ultima edizione della gara disputata, nel 2023, vide prevalere la Citroën C3 Rally2 di Andrea Crugnola nel confronto moderno e la Lancia Delta Integrale di “Lucky” tra le vetture storiche.