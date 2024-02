Sansone nuovo ad. Aep Ticketing: 2024 +8% di assunzioni

Alessandro Sansone è il nuovo amministratore delegato di Aep Ticketing Solutions (gruppo Modaxo): lo annuncia l’azienda di bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico, con sede principale a Signa (Firenze). Sansone "vanta – scrive l’azienda – un’esperienza di management in diversi settori industriali, sia in Italia che all’estero, anche in ambienti multinazionali. Quest’anno assumeremo l’8% di persone in più in Italia e abbiamo in previsione dei potenziali inserimenti anche all’estero", afferma il nuovo ad, ricordando che "questo sarà l’anno in cui copriremo tutta Milano con la nostra presenza. Punto, inoltre, a confermare sul territorio italiano il nostro potenziale, e a contribuire nel consolidare la nostra azienda come corporate, aprendo le strade dei mercati internazionali secondo strategie studiate e non casuali".