Positivi piazzamenti per la Chimera Nuoto in Coppa Brema

Arezzo, 28 dicembre 2024 – Il 2024 di gare della Chimera Nuoto è andato in archivio con la fase regionale della Coppa Brema. La competizione, valida come qualificazione per i futuri campionati italiani a squadre dalla A1 alla B, è stata ospitata dalla piscina di Livorno e ha registrato due ottimi piazzamenti della società aretina che è arrivata al quinto posto nella classifica generale femminile e al settimo posto nella classifica generale maschile, ottenendo una doppia posizione di rilievo tra squadre di tutta la Toscana. La Chimera Nuoto ha schierato dieci giovani nuotatori che sono scesi in vasca con positivi risultati nella massima categoria degli Assoluti, dimostrando un ottimo livello di preparazione tra tante diverse specialità.

Una buona prova ha portato la firma di Gabriele Mealli del 2007 che ha chiuso al quarto posto i 400 stile libero, al quarto posto i 200 stile libero e al sesto posto i 1500 stile libero, poi ad aver sfiorato il podio è stata anche Sofia Donati del 2007 (quarta nei 100 dorso, quinta nei 400 misti e settima nei 200 dorso) e Sofia Napoli del 2010 (quarta negli 800 stile libero, sesta nei 100 rana e ottava nei 200 rana). Positivi risultati sono arrivati anche con Gaia Burzi del 2007 (quinta nei 50 stile libero, settima nei 200 misti e ottava nei 100 stile libero), con Sergio Gramma del 2007 (quinto nei 200 dorso e sesto nei 200 misti e nei 100 dorso), con Fabio Ferrari del 2006 (sesto nei 200 farfalla), con Martina Minervino del 2007 (settima nei 200 farfalla) e con Margherita Mattioli del 2011 (nona nei 100 farfalla e nei 200 stile libero), infine la squadra della Chimera Nuoto presente alla Coppa Brema è stata completata da Alessio Menchetti e Tommaso Senesi. Le qualità del gruppo aretino sono state confermate anche dalle staffette con Ferrari, Gramma, Mealli e Senesi che si sono piazzati settimi nella 4x100 misti e nella 4x100 stile libero, e con Burzi, Donati, Mattioli e Napoli che hanno archiviato al settimo posto la 4x100 stile libero e all’ottavo posto la 4x100 misti.

Le festività natalizie della Chimera Nuoto sono state arricchite dalla partecipazione alla Christmas Cup di Colle di Val d’Elsa, con il quinto posto su ventuno squadre presenti in virtù di un oro, quattro argenti, un bronzo e buoni piazzamenti nell’impegnativa categoria Unica che accomuna Ragazzi, Cadetti, Junior e Senior. La soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio è stata vissuta da Sofia Napoli che ha trionfato nei 200 misti, poi ben tre medaglie sono state messe al collo da Sofia Donati con gli argenti nei 50 farfalla, nei 50 dorso e nei 100 farfalla. L’ultimo podio è merito di Beatrice Alvisi del 2010 con il terzo posto nei 200 rana, inoltre la manifestazione ha visto scendere in vasca anche Gaia Burzi, Giovanni Cantalamessa Carboni, Matteo Capanni, Alberto Giorni, Morgana Milagros Domenichelli, Fabio Ferrari, Giusi Fiorucci, Gaia Formelli, Aurora Frulli, Mattia Gambini, Giulio Gianquitto, Alberto Giorni, Greta Viola Maraghini, Margherita Mattioli, Eleonora Mazzeschi, Natalia Mazzeschi, Alessio Menchetti, Martina Minervino, Marco Morlando, Adele Napoli, Sveva Pancini, Leonardo Pasquini, Leonardo Raffi, Djulietta Rosca, Riccardo Rosi, Leonardo Rossi, Isabella Sacchetti, Simone Sandroni e Asia Senesi. La squadra degli Esordienti della Chimera Nuoto, infine, ha schierato trentadue giovani atleti nati tra il 2012 e il 2016 nella prova invernale di Calenzano che, valida per conseguire i tempi per la qualificazione ai campionati regionali in programma nel 2025, ha proposto un’occasione di confronto tra coetanei di società delle province di Arezzo e Firenze dove gli atleti del Palazzetto del Nuoto di viale Gramsci sono riusciti a emergere con nove primi posti, sette secondi posti e sei terzi posti. Tra i protagonisti degli Esordienti A sono rientrati Giorgio Raffi (primo nei 100 stile libero e nei 100 dorso), Mattia Bianchini (primo nei 100 farfalla e secondo nei 100 stile libero), Maria Chiara Bracciali (prima nei 100 stile libero e seconda nei 100 dorso), Niccolò Gepponi (primo nei 100 stile libero e secondo nei 50 farfalla), Bernardo Cerofolini (primo nei 100 misti e terzo nei 100 stile libero) e Francesco Menchetti (primo nei 100 rana), poi hanno ben figurato Luca Capanni (secondo nei 100 rana), Maria Sole Cetarini (seconda nei 50 rana), Pietro Belleggia (terzo nei 50 rana), Anna Magi (terza nei 100 stile libero), Lorenzo Passariello (terzo nei 100 dorso) e Daria Maria Sidon (terza nei 50 rana). I più piccoli degli Esordienti B hanno invece trovato soddisfazioni con Asia Bartolucci e Ginevra Pilastri (prime nei 100 rana), Noemi Cappanni e Flavio Capponi (secondi nei 100 rana) e Uma Massai (terza nei 100 rana). Il gruppo della Chimera Nuoto presente a Calenzano ha fatto infine affidamento su Beatrice Arena, Aurora Bassi, Viola Cenciarelli, Alice Flora Cetoloni, Viola Cincinelli, Anna Gambini, Nike Gori, Adele Goti, Dorothy Napoli, Riccardo Pasquini, Michela Salvi, Maria Vittoria Schiatti, Diletta Sisti, Margherita Squarcialupi e Simone Venezia.