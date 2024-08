La Toscana con Ambra Sabatini portabandiera e gli altri atleti: Paralimpiadi, via alle sfide. Il sogno dell’oro

Parigi, 28 agosto 2024 – Una cerimonia in grande stile e un sogno: quello di una medaglia, magari d’oro. La pattuglia degli atleti toscani alle Olimpiadi di Parigi è pronta alla sfida. Dopo la cerimonia di apertura della sera di mercoledì 28 agosto partono le sfide.

La Toscana sogna in tante specialità. A cominciare da lei, la portabandiera che alle ultime edizioni regalò l’oro prestigiosissimo nei cento metri. Ambra Sabatini da Porto Ercole, che corre con una protesi alla gamba dopo il grave incidente accaduto il 5 giugno 2019.

Tutti gli atleti toscani e umbri alle Paralimpiadi

La sua è una delle innumerevoli storie di riscatto e di resilienza. Tante ragazze e ragazzi che sono pronti a regalare emozioni. Ambra Sabatini è la portabandiera nella cerimonia parigina. Un grande orgolio e un grande onore. “Ragazzi, non mollate mai”, il messaggio proprio di Ambra Sabatini a chi soffre, che vede in questi atleti una possibilità di riscatto. Un sogno che si avvera quello della Sabatini come portabandiera.

“Andrò con più consapevolezza a queste Olimpiadi – dice Sabatini – e con un percorso più strutturato alle mie spalle. L’esperienza è aumentata e anche il modo di entrare in pista nelle grandi manifestazioni. Dopo l’incidente arrivare a questi livelli è sempre stato il mio obiettivo e spero di abbassare sempre di più il mio tempo”.

Tante storie dunque nella pattuglia degli atleti toscani. Ecco chi sono

Ambra Sabatini – Atletica; Christian Volpi – Canoa; Greta Elizabeth Muti – Canottaggio; Sara Morganti – Equitazione; Dongdong Camanni – Judo; Valerio Romano Teodori – Judo; Simone Ciulli – Nuoto; Riccardo Menciotti – Nuoto; Matteo Betti – Scherma; Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli ed Elisa Spediacci – Sitting Volley; Gianluca Valori – Triathlon