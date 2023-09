Oxana Corso, l’atleta paralimpica a Monte San Savino

Arezzo, 20 settembre 2023 – La città di Monte San Savino si appresta ad ospitare il prossimo 29 settembre la prima edizione dell’Harmony Award #StopViolence, iniziativa che attraverso la presenza di prestigiosi personaggi della società civile, del giornalismo, della cultura e dello sport vuole attirare l'attenzione dell’opinione pubblica e delle coscienze con una campagna di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza.

A pochi giorni dall’evento in programma venerdì 29 Settembre alle ore 21.00 presso il Teatro Verdi di Monte San Savino, il parterre dei premiati si arricchisce di presenze prestigiose e di contenuti significativi con l’arrivo dal Centro Sportivo delle Fiamme Gialle del nulla osta per la partecipazione di Oxana Corso.

L’atleta specializzata nella velocità, oltre che avere una storia personale di grandissimo impatto emotivo, è detentrice di due medaglie d’argento alle Paralimpiadi, due medaglie d’oro, un argento e due bronzi ai mondiali paralimpici e due ori, quattro argenti e un bronzo agli europei paralimpici. Seppure conviva fin dalla nascita con una importante menomazione dovuta ad una cerebrolesione al piede destro, non si è mai abbattuta e ha superato la “violenza” del pietismo, degli sguardi e delle parole. Non si è mai sentita diversa e non si è mai abbandonata al pensiero di non farcela; ha corso così tanto che ha raggiunto con il sorriso i suoi obbiettivi. Oxana, che arriverà nella cittadina savinese nella tarda mattinata, prenderà parte all’iniziativa "PLAY TOGHETER #alleniamocicontrolaviolenza", in programma dalla 15.30 alle 18.30, e che vedrà trasformato in un vero e proprio villaggio sportivo tutto il centro storico del paese grazie alla presenza di tredici società sportive di discipline diverse di tutto il territorio per dimostrare come lo sport voglia e debba parlare il linguaggio della non violenza: lo sport è aggregazione, strumento per superare ogni forma di disparità, razzismo e ogni altra forma di violenza.

Nel pomeriggio tutti i premiati saranno a disposizione per autografi e foto con tutti partecipanti a Play Together, oltre a fare una foto davanti ad uno striscione che riporterà uno slogan contro la violenza e che vorrà essere il messaggio forte da promuovere a tutto il mondo della comunicazione affinché Monte San Savino diventi un centro vitale per il contrasto ad ogni forma di violenza.

Alle ore 21.00 i riflettori del Teatro Verdi si accenderanno e oltre ad Oxana Corso verranno premiati due ex calciatori del calibro di Michele Padovano e Bernardo Corradi, la giornalista Daniela Simonetti, lo psicoterapeuta esperto di cyberbullismo Andrea Bilotto, la ex pallavolista e attualmente dirigente del settore giovanile della Teodora Ravenna, Simona Rinieri.

In questi giorni è arrivata una ulteriore bella notizia: il patrocinio di una importante Istituzione Sportiva nazionale, quello di SPORT E SALUTE.