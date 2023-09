Nuovi scenari per la filiera

La sfida, per Lineapelle 102, è quella di disegnare nuovi, sostenibili e innovativi scenari di filiera. Per aprire le porte alle nuove idee e metterle a sistema - in collaborazione con SPin360 - sono stati organizzati i Science Based Fashion Talks: oltre 30 speaker di altissimo profilo accademico e aziendale saranno protagonisti di una tre giorni di presentazioni, dibattiti e confronto tematico. "Abbiamo ritenuto necessario dare vita a questo progetto - dice Fulvia Bacchi, Ceo di Lineapelle – alla luce, prima di tutto, dell’evoluzione dei nuovi regolamenti e delle legislazioni in attesa di approvazione che incideranno in modo sostanziale sulla gestione dell’attività conciaria e, più in generale, sulla transizione green dell’industria della moda. Settore sottoposti a forti pressioni in relazione al valore del loro approccio sostenibile".