Montevarchi e Miravalle centrano anche l’appuntamento con il trial

Arezzo, 3 ottobre 2023 – Oltre sessanta piloti, provenienti anche da località molto distanti, hanno dato vita, presso il circuito Miravalle di Montevarchi, al quinto e ultimo round del Trofeo Centro Italia di trial, edizione 2023.

Alla quinta esperienza organizzativa con questa specialità del motociclismo fuoristrada, in cui la velocità è messa al bando a vantaggio della sola capacità di guida, il Moto Club Brilli Peri e lo staff tecnico della Federmoto toscana hanno offerto sicuramente la prova più matura e convincente, riuscendo a soddisfare pienamente i concorrenti, i loro accompagnatori e il pubblico, che non è mancato.

In una giornata ideale dal punto di vista meteorologico, gli organizzatori hanno proposto un anello, da ripetere tre volte, su cui erano state allestite otto zone no-stop, ovvero quei brevi ma insidiosissimi tratti da percorrere senza, essenzialmente, poggiare i piedi a terra.

Già la bellezza dell’area in cui è inserito l’impianto, la consueta, eccezionale accoglienza offerta dal Brilli Peri, il confort garantito dal paddock e da tutti i servizi (lodati anche il bar e il self-service), hanno gratificato gli specialisti.

Poi le zone no-stop hanno riscosso grandi consensi, anche dal punto di vista ambientale ma soprattutto sotto il profilo tecnico, in quanto molto ben tracciate, scorrevoli, adeguate a tutti i livelli ma anche giustamente impegnative e selettive, tali da determinare le classifiche.

C’è chi ha parlato – sempre tra i piloti – di una gara esemplare, come non se ne vedevano da tempo e che ha addirittura proposto, anche per la bellezza della location, di creare nel Miravalle un trial-park ovvero un’area permanente dedicata a questa attività dopo almeno gli specialisti toscani possano trovarsi ed unirsi.

Un plauso speciale va al gruppo della Federmoto composto dal tecnico e tracciatore Andrea Valenti, aretino, che ha coordinato l’organizzazione della prova, al suo collaboratore Silverio Verniani e al collaudatissimo e competente direttore di gara, Mauro Dottori, di Montepulciano.

Per quanto riguarda il risultato sportivo, le classifiche vedono primeggiare l’umbro Graziano Ronca (Beta – TR3), il marchigiano Mirco Martelloni (Beta – TR3 Open), i toscani Lapo Farolfi (Gas Gas – Minitrial A), Verniani (Gas Gas – TR4) e Silvano Carrai (Beta – TR5), il laziale Luca Perfetti (Fantic Motor – Vintage) e l’altro umbro Thomas Commodi (Beta – Minitrial Entry).

Dopo il trial, prosegue l’intensissima attività del Moto Club Brilli Peri che è pronto ad ospitare, il 14 e 15 ottobre il Trofeo delle Regioni “Morresi”, gara nazionale a squadre che coronerà la stagione 2023.