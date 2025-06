Da Livorno a Napoli, il sogno di Luca Marianucci. Chi è il difensore che ha stregato Conte

Livorno, 9 giugno 2025 – Le visite mediche sono già programmate, il contratto è pronto. E il sogno azzurro di Luca Marianucci, livornese doc, di mestiere difensore, è pronto a decollare. Dopo una stagione da protagonista con la maglia dell’Empoli, il 20enne firmerà col Napoli. Il club campione d’Italia lo ha acquistato per 9 milioni di euro: "Fosse per me inizierei il ritiro già domani. Sono in vacanza, ma la testa e i pensieri sono già proiettati all'avventura che sta per incominciare".

Marianucci, intervistato su nicoloschira.com, ha raccontato tutta la sua emozione. "Quando ho saputo del Napoli, per festeggiare ho invitato tutti i miei amici e la mia famiglia a cena. E’ successo tutto molto in fretta, ma ci tenevo a condividere questa gioia con le persone che mi stanno vicino”. A Napoli lo aspettano già a braccia aperte. “Dopo la partita giocata con l’Empoli al Maradona – dice Marianucci – ho parlato con Di Lorenzo e Politano, che hanno fatto gli onori di casa e mi hanno detto che mi avrebbero aspettato presto. Sono stati molto gentili: mi hanno fatto sentire subito a mio agio e uno di loro. Adesso non vedo l'ora di conoscere tutti i miei nuovi compagni di squadra”.

Per ui c'è il sogno di lavorare con Antonio Conte. “Non ci ho ancora parlato, ma spero possa accedere presto. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare col mister. Con un tecnico del suo calibro avrò solo modo di crescere e imparare sotto tutti i punti di vista". Il difensore spiega come dopo la maglia azzurra del Napoli spera di vestire l'azzurro della nazionale: "La maglia del Napoli campione - dice - è già un grande traguardo. Poi c'è anche l'azzurro della Nazionale tra gli obiettivi: non sono mai stato convocato e resta il sogno che avevo da bambino. I mondiali del prossimo anno? Ci metterei la firma, ma ora l'obiettivo è di fare il meglio possibile per aiutare la squadra a provare a rivincere lo Scudetto".