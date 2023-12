Lvmh annuncia 2.500 assunzioni

Il gruppo Lvmh continua il suo percorso di ricerca e formazione dei nuovi talenti nella moda e annuncia a Firenze, in occasione dell’evento Show Me alla ex Manifattura Tabacchi, l’intenzione di assumere circa 2.500 giovani italiani nel programma Mestieri d’Eccellenza entro il ’25. A Firenze il gruppo ha appena inaugurato la nuova sede italiana, presso la stessa Manifattura Tabacchi, dell’Istituto dei Mestieri di Eccellenza. "Nei prossimi due anni prevediamo di assumere oltre 2.500 persone nelle professioni artigianali – ha detto Chantal Gaemperle, vicepresidente esecutivo di Lvmh per le risorse umane –. Siamo molto entusiasti del fatto che quest’anno più di 400 nuovi apprendisti italiani seguiranno le formazioni dell’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza". Nell’evento è stato illustrato il programma Excellent, che punta a informare le scuole medie dell’esistenza di queste professioni (1531 studenti coinvolti a oggi).