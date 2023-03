La Sba vara il nuovo progetto di avviamento allo sport “Scuola Basket”

sba

Arezzo, 15 marzo 2023 – La pallacanestro per tutti con il progetto “Scuola Basket”. La stagione della Scuola Basket Arezzo è arricchita dalla nascita di un innovativo percorso di avviamento allo sport rivolto ai nati tra il 2006 e il 2010 che, rispondendo a un nuovo bisogno emerso dall’emergenza sanitaria, ha previsto l’attivazione di un programma specifico per permettere di muovere i primi passi sul parquet in un contesto preagonistico e non competitivo. Dopo il lungo periodo di stop imposto dal Covid, infatti, la società aretina aveva registrato le nuove iscrizioni di numerosi ragazzi che avevano scelto di iniziare a giocare a basket e che erano stati inseriti direttamente nelle squadre del settore giovanile con coetanei che, al contrario, praticavano questo sport già da molti anni e che militavano in impegnativi campionati regionali e interregionali. La necessità, dunque, è stata di iniziare a prevedere un percorso specifico per i principianti per favorire un ingresso graduale nella disciplina e per evitare le situazioni di eccessivo divario tecnico e tattico all’interno dei gruppi sportivi, motivando così a ideare il progetto “Scuola Basket”.

La scelta è stata di dar vita all’interno della Sba a un vero e proprio settore di avviamento alla pallacanestro che, coordinato da Federico Fracassi, fa affidamento sul coinvolgimento di tutti i tecnici della società che hanno garantito la loro disponibilità a condurre questi allenamenti promozionali. I primi passi del progetto hanno già trovato il coinvolgimento di circa trenta ragazzi che hanno iniziato a praticare sport in un gruppo omogeneo che sarà orientato al perseguimento di tre fasi: la prima fa riferimento all’acquisizione dei fondamenti della disciplina, la seconda all’organizzazione delle prime partite amichevoli e la terza al futuro, eventuale, inserimento nelle squadre giovanili del settore agonistico della Sba tra l’Under14 Galvar e le tre Under17 targate Tecnoil, Rosini e Chimet. In quest’ottica, una data già fissata sul calendario è sabato 18 marzo quando i ragazzi di “Scuola Basket” vivranno le emozioni di confrontarsi in un incontro con il Cortona Basket. «“Scuola Basket” - spiega Umberto Vezzosi, responsabile tecnico della Sba e promotore del progetto, - risponde a una necessità emersa dopo l’emergenza sanitaria quando tanti ragazzi si sono avvicinati per la prima volta alla pallacanestro. A loro mancava il percorso di avviamento che solitamente viene svolto dal minibasket Nova Verta e, di conseguenza, venivano inseriti direttamente in un contesto competitivo e agonistico, dunque questo progetto permetterà di prevedere un innovativo percorso rivolto direttamente a questi aspiranti cestisti. Un ringraziamento particolare è rivolto a ognuno dei tecnici della Sba che ha garantito la propria disponibilità, il proprio tempo e la propria esperienza per favorire la nascita di questo percorso che apre veramente le porte del basket a tutti a ogni età».