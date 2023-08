La Ginnastica Petrarca presenta gli staff tecnici della stagione 2023-2024

Arezzo, 18 agosto 2023 – La Ginnastica Petrarca ufficializza gli staff tecnici della stagione 2023-2024. Professionalità, passione e forte innovazione sono i requisiti espressi da istruttori e allenatori della storica società aretina guidata dal presidente Simone Rossi, con gli importanti risultati sportivi e sociali raggiunti negli ultimi mesi che hanno motivato a puntare sulla continuità e a rinnovare la fiducia in un gruppo capace di accompagnare ogni ginnasta in un percorso che parte dai primi passi in pedana e che arriva fino alla partecipazione a manifestazioni regionali, nazionali e internazionali. Il primo impegno sul calendario è fissato per mercoledì 6 settembre quando i tecnici accoglieranno bambini e bambine a partire dai quattro anni di età nella giornata di prova gratuita nella palestra di San Lorentino che proporrà un pomeriggio di giochi, esercizi e percorsi motori in cui conoscere le diverse discipline ginniche.

Il coordinamento della Ginnastica Ritmica sarà nuovamente affidamento a Francesca Lapi che verrà affiancata da Benedetta Moroni a cui è stata confermata la responsabilità del settore Gold. Lo staff tecnico del settore preagonistico e del settore avanzato è poi completato da Anna Bigi e da Aurora Peluzzi, invece Sofia Barbagli e Maria Virginia Spinelli si occuperanno del settore Silver. I corsi di base saranno seguiti da Annalisa Giannini e da Bianca Maria Martinelli che cureranno un’attività dove iniziare a scoprire una disciplina sviluppata tra esercizi a corpo libero o con cinque piccoli attrezzi (fune, cerchio, palla, clavette e nastro) in un percorso volto a sviluppare flessibilità, eleganza ed espressività. La Ginnastica Artistica continuerà a dividersi invece tra maschile e femminile che, coordinate ancora da Stefano Violetti e da Sara Moretti, rinnoveranno l’insegnamento di una disciplina dove l’eleganza si unisce alla forza e allo sviluppo di ogni parte del corpo attraverso movimenti a corpo libero o con grandi attrezzi quali trave, cavallo con maniglie, parallele, anelli o sbarra. La sezione maschile troverà il proprio cuore nella preparazione da parte di Jacopo Pineschi degli atleti del gruppo Gold che militano nel campionato nazionale di serie B, poi lo staff tecnico sarà completato da Alessandro Sadocchi e da Anna Piazza, mentre i corsi della sezione femminile saranno curati nei diversi livelli anche da Diletta Severi e da Elena Zandrelli. Un importante contributo all’insegnamento nelle varie specialità arriverà dalla coreografa Stefania Pace a cui è stata affidata anche la regia dei maggiori appuntamenti ginnici societari.

Il programma dei corsi della Ginnastica Petrarca sarà completato da un’attività per tutte le età con le lezioni di Ginnastica Artistica per Adulti tenute da Anna Piazza, di Ginnastica Dolce per la Terza Età tenute da Stefania Pace e da Elena Zandrelli, e di Pilates tenute da Bianca Maria Martinelli che permetteranno di svolgere un’attività motoria con elementi tratti da diverse discipline ginniche e basati sull’esecuzione di movimenti naturali del corpo con gli obiettivi di stare bene, mantenere la forma e rafforzare muscolatura e articolazioni. Tra i settori della società aretina rientra infine la Gymnaestrada che coniuga ritmica e artistica per dar vita a performance tra sport, danza e arte con coreografie che hanno recentemente meritato applausi e consensi ai mondiali di Amsterdam in virtù di un numeroso gruppo allenato da Federica Peloso, con il supporto della capitano Alessia Peruzzi.