Arezzo, 11 settembre 2024 – La formazione U17 dell’ACF Arezzo porta a casa il primo trofeo stagionale. Lo scorso fine settimana, le giovani amaranto hanno partecipato alla prima edizione femminile del Memorial Paolo Rossi, organizzata e fortemente voluta dalla Presidente della Lega Serie A Femminile Federica Cappelletti.

In semifinale, le nostre giovani giocatrici hanno incontrato l’ASD Vicenza. La gara, giocata sabato 7 settembre allo Stadio O. Giannini di Badia Agnano, non ha impensierito molto le nostre ragazze. L’ACF Arezzo, infatti, ha conquistato una vittoria schiacciante per ben 11-0.

Per la finale, giocata domenica 8 settembre allo Stadio Brilli-Peri di Montevarchi, le giovani amaranto si sono confrontate con il Chievo Verona. Rete inviolata per la nostra U17, che ha vinto il torneo mettendo a segno ben 3 goal contro la formazione veneta.

Grazie ad una performance eccezionale e di alto livello, la nostra centrocampista Sofia Lelli è stata nominata MVP del torneo.