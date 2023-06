La Fiorentina Primavera scudettata dell'83 si è ritrovata a pranzo

Firenze, 16 giugno 2023 – Grandi giocatori, protagonisti di un'impresa storica ma soprattutto amici veri. A distanza di quarant'anni dalla vittoria dello scudetto con la Fiorentina Primavera (era la stagione 1982/83) i protagonisti di quella Viola che conquistò tricolore si sono ritrovati per un pranzo sulle colline di Sant'Andrea in Percussina, alle porte di Firenze.

Un modo spensierato per ripercorrere i ricordi di una cavalcata che - dopo un'annata da protagonista nella stagione regolare - portò al trionfo sul Cesena campione in carica (grazie, in particolare, ai gol di Cristiani e Cecconi che in un Franchi gremito annullarono il ko per 1-0 patito nella finale d'andata) e per riallacciare i rapporti all'interno di un gruppo che, anche a distanza di svariati decenni, è sempre rimasto legato da un filo conduttore.

Ad eccezione di Marco Landucci, portiere di quella Primavera che l'anno prima aveva vinto il Torneo di Viareggio, c'erano praticamente tutti: dagli elementi che, di lì a poco, avrebbero spiccato il volo verso una carriera più che luminosa (Luca Cecconi, Mario Bortolazzi e Stefano Carobbi) al capitano di quella squadra di puro talento (Antonio Strano) fino all'allenatore Vincenzo Guerini, il vero artefice di quel piccolo miracolo sportivo non più ripetuto a distanza di quasi mezzo secolo (quest'anno la Fiorentina Primavera di Aquilani ha perso al 122' la finale scudetto contro il Lecce).