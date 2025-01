Arezzo, 2 gennaio2025 – La 15ª edizione della Ronda Ghibellina

Con l’inizio del nuovo anno, a Castiglion Fiorentino è partito il conto alla rovescia per il primo evento sportivo del 2025, la Ronda Ghibellina, che si svolgerà nel fine settimana del 25 e 26 gennaio.

Giunta alla sua 15ª edizione, la Ronda Ghibellina nasce come un raduno di trail che negli anni è cresciuto a livelli esponenziali con numeri da record. Una manifestazione sportiva di trail che ogni anno richiama moltissimi atleti e appassionati della natura, diventando anche un evento di attrazione turistica. Sono già più di 800, ad oggi, le iscrizioni alla corsa che si terrà nella giornata di domenica 26 gennaio 2025. Nella mattinata di sabato 25 gennaio, invece, verrà effettuato un breve e simbolico allenamento collettivo aperto a tutti.

“La Ronda Ghibellina è diventata, grazie anche all’impegno del compianto presidente Renato Menci, un fiore all’occhiello tra gli eventi sportivi di Castiglion Fiorentino”, dichiara la capogruppo di Libera Castiglioni Beatrice Berti. “Siamo orgogliosi pertanto di poter annunciare che il primo evento sportivo del 2025 sarà proprio il trail della Ronda Ghibellina, grazie alla dedizione del neo Presidente Roberto Brogi e di tutto il suo consiglio”, conclude Berti.

Il programma dell’edizione 2025 della Ronda Ghibellina prevede quattro “Ronde”, concentrate nell’arco della sola giornata di domenica 26 gennaio: Minima (14k, 700d+); Assassina (25k, 1300d+); Ghibellina (45k, 2300d+); Ghibellina Plus (67k, 3700d+). Quest’ultima è una versione rinnovata – più breve e più veloce – della precedente Plus, mentre le restanti si assestano sui percorsi storici ormai collaudati. Sono confermate le due camminate, che stanno riscuotendo sempre più adesioni: la Marcia Ardita, che percorre quasi tutto l’anello ghibellino, e la più abbordabile Marcia delle Fonti. Le iscrizioni online sono aperte sulla piattaforma Endu.

Questa 15ª edizione, infine, si colorerà di azzurro. Come hanno fatto sapere gli organizzatori, infatti, sarà presente la Nazionale italiana di trail, la quale ha scelto i

percorsi di Ronda Ghibellina Trail come location per il primo raduno della stagione, in previsione del campionato mondiale che si terrà dal 25 al 28 settembre a Canfranc-Pirineos, in Spagna. Parteciperanno alla Ronda Ghibellina i top runner Gianluca Ghiano, Luca Del Pero, Daniel Pattis, Cristian Minoggio, Andreas Reiterer, Riccardo Montani e, fra le donne, Cecilia Basso, Martina Chialvo, Camilla Magliano e Martina Cumerlato.