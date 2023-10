Innovativo, silenzioso e green: Battello elettrico a La Spezia nel Golfo

Innovazione, ricerca e sviluppo: ’Biim’ racchiude tutto questo in un mezzo avanzato che si presenta come una “prova di futuro del trasporto via mare”. Il ’Battello Ibrido Innovativo Modulare’ è stato presentato ieri sulla Passeggiata Morin a Spezia: lungo di 12 metri e largo 4,20 metri, ha una stazza di 11 tonnellate e la caratteristica fondamentale è nella dotazione di due motori diesel da 100kW che gli consentono di navigare in modalità ibrida, permettendo la conduzione in modalità full-electric, grazie alla presenza di un modulo VHD dotato di due motori elettrici da 30kW a loro volta alimentati da batterie al sale e fuel cell a idrogeno.

La navigazione di questo battello nelle acque del Golfo e della Riviera spezzina potrà essere quindi del tutto silenziosa, oltre riservare una particolare attenzione all’ambiente. Per il vernissage, organizzata da Confartigianato, a Spezia è arrivato il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami. Sarà il Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre Golfo dei Poeti ad avviare con Biim la sperimentazione green per le imbarcazioni della sua flotta. Una responsabilità che si addice ad un’impresa che da oltre 30 anni si occupa di navigazione e che ha una forte esperienza anche nel manovrare imbarcazioni in luoghi meno accessibili come i porticcioli dei borghi delle Cinque Terre. Nel corso della presentazione il presidente dell’Autorità portuale Mario Sommariva ha infine lanciato la proposta di utilizzare il nuovo mezzo ibrido in una ’mobilità urbana’ via mare.

G. M.