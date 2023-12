Inizia il girone di ritorno al Palasport Estra scende la Pallacanestro Sestri

Arezzo, 9 dicembre 2023 – Prima giornata del Girone di Ritorno del Campionato di Serie B con l'Amen BC Servizi che ospita Domenica 10 Dicembre alle ore 18 al Palasport Estra Mario D'Agata il Basket Sestri. Entrambe le squadre si presentano a questa partita reduci da un successo, gli amaranto contro la Legnaia Firenze e i liguri in trasferta a Castelfiorentino. Nella gara di andata la SBA si impose 88-86 contro una formazione che anche domenica scorsa ha messo a referto ben 93 punti, miglior realizzatore di Sestri è fino ad ora il lituano Daunys giocatore molto tecnico con 15.5 punti a partita seguito dal tiratore Lo con 12 ed il pivot Anaekwe con 11. L'Amen BC Servizi dovrà limitare la fisicità dei liguri nell'area pitturata per cercare di allungare il momento positivo sfruttando le buone sensazioni della partita contro la Legnaia Firenze. Per questa occasione la SBA chiama a raccolta anche i propri tifosi per sostenere la squadra nel penultimo incontro casalingo prima della sosta natalizia, l'appuntamento è fissato per le ore 18 di Domenica quando gli arbitri Fore di Siena e Barbarulo di Vinci (FI) alzeranno la palla a due di inizio gara. Ottime notizia arrivano anche dal settore giovanile della Scuola Basket Arezzo, è arrivata infatti la convocazione di Davide Marcantoni con la Selezione Toscana che sta partecipando alla Ludec Cup di Porcari, per il terzo anno consecutivo la società amaranto può contare un proprio atleta nella lista dei partecipanti, un risultato che premia il lavoro svolto da tutto lo staff del vivaio aretino. Marcantoni non è però il solo rappresentante della Scuola Basket Arezzo a questo evento, da molti anni infatti Simone Marraccini è il fisioterapista ufficiale della Selezione e vero riferimento per tutti gli atleti di prima fascia della Toscana.