Arezzo, 6 febbraio 2025 – Importante traguardo per il trofeo nazionale di pallacanestro “Guido Guidelli”. La manifestazione, organizzata dalla Scuola Basket Arezzo, è pronta a tagliare il traguardo della quarantesima edizione e a consolidarsi tra gli appuntamenti giovanili più longevi del panorama tricolore. Il torneo è in programma da venerdì 25 a domenica 27 aprile quando verrà rinnovata una formula ormai collaudata volta ad abbinare sport e turismo, con gli incontri ospitati da sette palazzetti della provincia che saranno affiancati da occasioni di scoperta del territorio e dal gran galà di sabato 26 aprile al palasport Estra “Mario d’Agata” in cui saranno premiati tutti i ragazzi e le ragazze scesi in campo.

Il “Guidelli” avrà nuovamente la peculiarità di coinvolgere squadre maschili e squadre femminili nelle due categorie di Under14 e Under13. L’introduzione del torneo femminile era avvenuta nel 2024 in seguito alla crescita di questo movimento all’interno della Sba e aveva subito registrato il sold-out di iscrizioni, dunque la scelta è stata di dar seguito a questo percorso volto a proporre ad Arezzo una grande festa dedicata alla complessità e alla varietà della pallacanestro giovanile italiana. L’importanza raggiunta dal torneo è testimoniata proprio dai numeri dell’ultima edizione con millesettecento persone che hanno soggiornato in quattordici alberghi e con settecentocinquanta atleti di trentotto squadre provenienti da tutta la penisola che si sono confrontati in un totale di ottantuno partite tra città e vallate. Tra queste, ovviamente, erano presenti anche le formazioni della Sba con i cestisti e le cestiste cresciuti nel settore minibasket Nova Verta. «Il “Guidelli” raggiunge un traguardo storico - commenta Mauro Castelli, presidente delle Sba, - e, per questo motivo, stiamo organizzando un calendario ricco di sorprese che caratterizzeranno un torneo all’insegna dell’amicizia e della sana competizione con lo scopo, al di là del risultato sportivo, di far nascere momenti di incontro e di collaborazione tra i partecipanti».