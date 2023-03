under 14

Arezzo, 14 marzo 2023 – Il Tennis Giotto schiera dodici squadre nei campionati regionali giovanili. La nuova stagione vedrà scendere in campo ben quarantasei tennisti e tenniste che, nelle diverse categorie dall’Under10 all’Under18, rappresenteranno il circolo aretino e vivranno le emozioni di crescere a confronto con coetanei di tutta la Toscana. Il continuo sviluppo del vivaio del Tennis Giotto è espresso stagione dopo stagione dalla crescita del numero delle squadre e degli agonisti, a testimonianza dell’attenzione riposta dalla dirigenza e dal gruppo maestri verso la scuola tennis.

I riflettori saranno orientati soprattutto verso i due gruppi maschili che, nel 2022, sono stati capaci di conquistare il titolo regionale, di vincere la fase interregionale e di centrare il terzo posto ai campionati italiani: l’Under16 “A” con Gianmarco Cartocci, Raffaele Ciurnelli, Lorenzo De Vizia e Flavio Valois, e l’Under14 “A” con Brando Andreani, Pietro Bramanti e Zeno Roveri. L’Under16 sarà la categoria dove, in assoluto, il Tennis Giotto sarà più rappresentato con la presenza di altre tre squadre, una femminile (con Sofia Garofoli e Viola Magi) e due maschili (la “B” con Nicola Cardeti, Filippo Colcelli, Lorenzo Milesi e Alessandro Urbini, e la “C” con Neri Mattioli, Francesco Pasquini, Martino Rachini e Iacopo Zinni). Due ulteriori formazioni, invece, saranno schierate nell’Under14 con Carlotta Melani, Sofia Pierdonati e Bianca Vannelli che scenderanno in campo nel campionato femminile, e con Alessandro Belli, Duccio Benigni, Daniele Brunetti, Giorgio Magi e Edoardo Mencarelli che si metteranno alla prova nel campionato maschile. Matteo Biondini, Niccolò Brocchi, Matteo Comanducci, Jacopo Nicolis e Filippo Pichi militeranno invece nella categoria Under18, mentre nell’Under12 saranno presenti una squadra maschile con Gabriele Martini, Marco Mazzi e Enrico Palumbo, e una squadra femminile con Valentina Maggini, Sofia Panichi e Olivia Rosi. I più piccoli atleti del Tennis Giotto giocheranno invece nell’Under10 mista e, nel 2023, vivranno le loro prime esperienze agonistiche divisi in due squadre: la prima riunirà Edoardo Del Tongo, Alberto Gori, Ludovica Gori, Vittoria Milesi, Adele Panichi e Francesco Vannelli, e la seconda farà affidamento su Filippo Innocenti, Sofia Pieroni, Viola Pieroni e Martin Sandroni. I diversi campionati saranno aperti da una prima fase regionale a gironi che permetterà di definire i successivi tabelloni a eliminazione diretta che decreteranno le migliori formazioni che, nelle diverse categorie, avranno accesso alla successiva fase interregionale che rappresenterà l’ultimo step prima delle final-eight nazionali per l’assegnazione dello scudetto. «Il Tennis Giotto - ribadisce il direttore sportivo Francesco Benci, - ha rinnovato il proprio impegno in tutte le categorie dall’Under10 all’Under18, schierando il numero record di ben dodici squadre. Siamo convinti che i nostri giovani atleti e le nostre giovani atlete sapranno ben rappresentare il circolo, vivendo pienamente la gioia e le emozioni caratteristiche del tennis».