Il Rally Terra Valle del Tevere ha aperto le iscrizioni

Arezzo, 16 gennaio 2025 – Il Rally Terra Valle del Tevere è entrato nella sua fase più vivace: da oggi, giovedì 16 gennaio, sono aperte le iscrizioni al confronto moderno ed al Rally Storico Valle del Tevere, quest’ultimo valido come appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Rally Terra Storico. Il termine ultimo per poter aderire al doppio confronto, giunto alla quarta edizione dopo un anno di stop, è stato fissato a venerdì 7 febbraio.

Una nuova sfida per Scuderia Etruria SCRL, alla sua prima organizzazione dell’evento che – oltre alle prove speciali sviluppate in provincia di Arezzo – coinvolgerà, nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 febbraio, Sansepolcro, Anghiari e Civitella in Val di Chiana.

IL PROGRAMMA DI GARA

Sessanta chilometri di qualità

Saranno poco meno di sessanta chilometri, precisamente 59,340, a caratterizzare il primo appuntamento rallistico della Toscana. Fondi sterrati di qualità, quelli riproposti da Scuderia Etruria SCRL, espressi da un territorio che guarda da vicino anche l’Umbria, le Marche e l’Emilia Romagna: una posizione strategica, quella proposta dall’appuntamento, che preannuncia partecipazione e competitività preannunciando la presenza di molti interpreti del panorama rallistico nazionale.

La partenza è in programma sabato 15 febbraio da Anghiari, alle 12:30. Da Galleria Magi, le vetture storiche e moderne si dirigeranno verso la prima prova speciale, la Civitella in Val di Chiana delle 13:37, tratto di 8,07 km che verrà ripetuto alle ore 15:32, dopo un riordinamento di un’ora e quindici minuti. Corso Matteotti, ad Anghiari, ambienterà il riordino notturno, con le vetture che riaccenderanno i motori alle ore 8:00, con l’ingresso nel parco assistenza di Sansepolcro. La terza prova speciale in programma si svilupperà sui 8,97 km de “La battaglia di Anghiari” (ore 9:08) ai quali faranno seguito i 5,43 km della “San Salvatore” (ore 9:37). Nella zona antistante il palasport di Anghiari, le vetture sosteranno trenta minuti per il riordino, prima di essere affidate ai tecnici dei team per il parco assistenza di trenta minuti, fase che precederà la disputa di altre due ripetizioni sulla “La battaglia di Anghiari” (ore 11:32) e “San Salvatore” (ore 12:01). Anghiari, con l’ultimo riordino e Sansepolcro, con il parco assistenza conclusivo, rimanderanno all’agonismo delle ultime due prove speciali, affrontate – sempre nell’ordine – alle ore 14:05 e 14:34. Viale Diaz, a Sansepolcro, farà da cornice all’arrivo, previsto alle ore 15:00.

L’ultima edizione della gara disputata, nel 2023, vide prevalere la Citroën C3 Rally2 di Andrea Crugnola nel confronto moderno e la Lancia Delta Integrale di “Lucky” tra le vetture storiche.