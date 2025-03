Arezzo, 1 marzo 2025 – Il grande tennis giovanile a Castiglion Fiorentino con il torneo Super Next Gen Italia

Il prestigioso torneo giovanile che si svolgerà al Tennis Club “Alfeo Tanganelli” di Castiglion Fiorentino è stato presentato questa mattina in Comune alla presenza del Sindaco Mario Agnelli, del Vice Sindaco Devis Milighetti, del Presidente del Tennis Club Castiglionese Giuseppe Pianaccioli e del consigliere Andrea Grifoni.

Dieci giorni in cui i riflettori del tennis giovanile nazionale sono puntati su Castiglion Fiorentino. Da oggi 1° marzo, e fino a domenica 9 marzo, al Tennis Club Castiglionese torna il grande spettacolo del Super Next Gen Italia U16-18 maschile e femminile. Un circuito molto prestigioso riservato ai migliori giovani atleti di tutta Italia. Il torneo viene disputato in contemporanea in tutto il Paese ed è diviso per macroaree: insieme a Castiglion Fiorentino ci sono Milano, Sassuolo, Bari e Palermo.

Già nella giornata di oggi, al Tennis Club “Alfeo Tanganelli” di Castiglion Fiorentino sono in programma 40 partite e altre 40 domani, domenica 2 marzo. Le partite si disputeranno fin dalla mattina e già nelle scorse ore sono arrivati gruppi da varie parti d’Italia: Pisa, Cagliari e Roma, solo per citarne alcune.

“Dal 2024 la Federazione ha scelto il Tennis Club Castiglionese come sede del Super Next Gen Italia, e per noi è motivo d’orgoglio e soddisfazione”, spiega il Presidente del TC Castiglionese Giuseppe Pianaccioli. “E se la nostra Città è stata scelta, è perché le strutture, che sono comunale, sono all’avanguardia e in grado di ospitare certi eventi. Questo per noi è un punto di arrivo, se ripenso a quando siamo partiti dieci anni fa”, prosegue Pianaccioli. “Grazie all’Amministrazione comunale, al Sindaco Agnelli e al Vice Sindaco Milighetti, abbiamo puntato subito sulle strutture, poi siamo riusciti a creare un gruppo di maestri di alto livello e di conseguenza sono usciti fuori gli atleti”, conclude il Presidente Pianaccioli.

“Il percorso virtuoso intrapreso dal Tennis Club Castiglionese negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti”, dichiara il Sindaco Mario Agnelli. “L’organizzazione di un torneo come il Super Next Gen Italia ha delle forti ricadute anche sul nostro turismo, e se oggi al Tennis Club è possibile organizzare eventi di questo genere è grazie agli investimenti fatti negli anni sulla logistica e sugli impianti. Tutto questo – conclude Agnelli – s’inserisce in una vivacità molto evidente di tutte le associazioni sportive di Castiglion Fiorentino. Il tennis è la prova che quando un’Amministrazione crede ed investe nelle strutture, poi i risultati arrivano”.

Da gennaio a maggio il Tennis Club Castiglionese ospita vari tornei giovanili e il Super Next Gen Italia è sicuramente il punto più alto. Inoltre da quest’anno a Castiglion Fiorentino è stato assegnato anche lo Junior Next Gen, un torneo facente parte dello stesso circuito ma riservato agli atleti Under 14 e Under 12. È organizzato insieme al Tennis Giotto che si occuperà della parte maschile, mentre al TC Castiglionese sarà affidata la parte femminile, che è sempre stato la vocazione principale del circolo.