"Il diritto di cittadinanza digitale nello Statuto"

Il diritto di cittadinanza digitale entrerà nello Statuto della Toscana. Lo ha annunciato il presidente della Regione Eugenio Giani (nella foto) intervenendo alla Normale di Pisa in un convegno dedicato alla "Toscana Digitale" nell’ambito dell’Internet Festival. Per Giani "il diritto di cittadinanza digitale è un obiettivo che la Regione Toscana si propone in tutte le sue articolazioni, per cui nei prossimi giorni vogliamo arrivare da un lato a prevederlo nello Statuto della Regione Toscana, dall’altro dedicheremo al tema un capitolo specifico nella legge sulla Toscana diffusa che vogliamo varare". Riguardo a quest’ultimo punto, il governatore ha specificato: "Insieme alle agevolazioni e ai servizi che contrastando lo spopolamento inducono le persone a continuare a vivere nelle aree interne e montane, il diritto a una cittadinanza digitale è fondamentale".