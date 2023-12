Il 2023 di Toscana Aeroporti: "Tornati ai livelli pre Covid"

Sono 7,7 i milioni di viaggiatori che hanno transitato per gli aeroporti della Toscana da gennaio a novembre, il +23% rispetto al 2022, mentre nel solo mese novembre per gli scali di Pisa e Firenze sono stati oltre 480 mila i passeggeri. Toscana Aeroporti risponde con i numeri alle preoccupazioni espresse dai sindacati sulle prospettive future e la riduzione dei voli, soprattutto per il "Galilei" di Pisa.

"Da gennaio a oggi – fa sapere la società -, negli aeroporti della Toscana sono transitati 7.695.513 passeggeri, in aumento del +22,5% rispetto al 2022, sostanzialmente in linea con il periodo pre-Covid (-0,6% rispetto al 2019). Si tratta del terzo miglior risultato di sempre, dopo il boom degli anni 2018 e 2019". A oggi, il network di Toscana Aeroporti conta 95 destinazioni servite da 35 compagnie. "I risultati di traffico - ha detto il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai -, dei primi 11 mesi del 2023 degli scali di Firenze e Pisa sono particolarmente soddisfacenti perché ci consentono di tornare al livello di traffico pre-Covid che rappresentò un anno record per i due aeroporti. Il ritorno a un traffico sostenuto su entrambi gli scali testimonia la validità delle scelte strategiche adottate in questi difficili anni e la strategicità del sistema aeroportuale toscano in cui i due scali possono crescere sinergicamente con vocazioni distinte ma equamente indispensabili".

Aeroporto Galilei di Pisa: il traffico di Pisa, a novembre 2023, ha raggiunto 274.598 passeggeri, in aumento rispetto a novembre 2022 (3,9%). Nei primi 11 mesi del 2023, Pisa ha visto transitare 4.823.188 passeggeri (+14,8% rispetto allo stesso periodo del 2022). "Crescita - si spiega -, che sarebbe stata ancor più sostenuta se non fossero venuti meno i collegamenti con l’est europeo e con la Russia in particolare". A oggi, lo scalo è collegato con 79 destinazioni, di cui 11 sul territorio nazionale e 68 internazionale ed è servito da 21 compagnie. La rete dell’aeroporto pisano si è arricchita di 6 nuove rotte.

Aeroporto di Firenze: a novembre 2023, ha accolto 207.303 passeggeri, con una crescita del +25,4% sullo stesso mese del 2022. Tra gennaio e novembre, invece, si è registrato un traffico di 2.872.325 passeggeri, delineando un forte aumento rispetto al 2022 (+38,1%). Firenze, infatti, è stata servita da 21 compagnie aeree, per un totale di 41 rotte. Il network dello scalo fiorentino è cresciuto con 14 nuovi collegamenti.

Enrico Mattia Del Punta